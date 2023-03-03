美国再列37家中国公司入贸易黑名单

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美国新将 37 个实中国体列入美国的贸易黑名单，指控罪名包括向俄罗斯军队提供援助、生产军产以及协助或参与缅甸以及中国的侵犯人权行为。

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据路透社消息，美国将37家中国实体列入贸易黑名单。美国助理国务卿西娅肯德勒在一份声明中说：“当我们确定对美国构成国家安全或外交政策担忧的公司实体时，我们会将它们添加到实体名单中，以确保我们能够审查它们的交易。”

美国新将37家公司列入贸易黑名单中，包括中国的基因集团“华大基因”和中国云计算公司“浪潮”。

据美国之音报道称，此举预计将会进一步加剧华盛顿与北京的紧张关系。

美国商务部将华大基因属下的“华大生命科学研究院”（BGI Research）和“香港华大基因科学服务有限公司”（BGI Tech Solutions）列入美国商务部的出口管制名单。商务部称，这些公司协助中国政府的监控，因而构成“重大风险”。“这些实体在收集和分析基因数据方面的行动，存在转移到中国军事计划的重大风险。”

路透社此前报道，华大基因正在收集数百万女性的基因数据，用于全面研究人口特征，并与中国军方合作。

BGI的法医子公司forensics Genomics International也被列入贸易黑名单。

美国商务部指控浪潮收购并试图收购美国商品，以支持中国的军事现代化努力。

美国商务部还将另外26家中国实体列入黑名单，这使得这些被列入黑名单的公司很难从供应商那里获得美国货物。

商务部表示，黑名单中新增加的公司包括正在向，或试图向伊朗一家受制裁实体供货的几家实体，以及在俄罗斯、白俄罗斯和台湾的三家公司。商务部称，这些公司向俄罗斯提供了军事帮助。

美国商务部的贸易黑名单还针对侵犯人权的中国和缅甸公司，以及为包括巴基斯坦在内的令人担忧的弹道导弹计划做出贡献的中国和巴基斯坦公司。

该报道称，北京否认有不当行为。华大基因当时也否认有不当行为的指控。

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