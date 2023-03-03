美国参众两院议员提法案禁止中国人购买美国土地

美国已经有11个州议会通过或者正在审议禁止中国人购买土地法案，目前，通过立法禁止中国人在美国买地已提升到联邦层级。近日，联邦众议员罗杰斯(Cathy McMorris Rodgers)和纽豪斯(Dan Newhouse)共同向众议院提出名为《中华人民共和国农业用地禁止法》，联邦参议员朗兹(Mike Rounds)和泰斯特(Jon Tester)共同向参议院提案，禁止中国及其代理人、受托人购买美国农地。他们的提案获得众多两党议员联署。

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自2010年以来，与中国有关联的个人及实体拥有的美国农田增加20多倍，约为38万4000英亩。在上个月爆发中国间谍气球入侵美国领空事件后，加深了美国人对中国购买美国土地的忧虑。

纽豪斯警告说，尽管中国只拥有极少量美国农田，但北京仍可透过控制食品供应链的关键环节来造成严重破坏，例如维吉尼亚州的猪肉巨头史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods)，现由中国一家最大的肉类企业集团全资拥有。

中国购买美国土地也引起美国军方警惕。去年9月，美国媒体报道一位名叫孙广信的解放军退役将军经营的企业，在德克萨斯州劳克林空军基地（Laughlin Air Force Base）临近买入13万英亩土地，说要建风力发电场，此项目已被德州政府叫停。中国阜丰集团在北达科他州大福克斯空军基地(Grand Forks Air Force Base)附近购买370英亩土地，建造玉米加工厂，在军方表示关注后，市议会一致投票决定阻止这家中国公司购买土地。

战略与国际研究中心(CSIS)负责全球粮食安全项目的威尔士(Caitlin Welsh)认为，随着美中紧张局势的加剧，美国限制中国人购买农地是必然之事，但若说中国购买农地将会控制美国的粮食供应则被夸大了。

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