美媒解读习近平足球强国梦为何步履维艰

中国/足球/习近平

中国领导人习近平多年来一直在推动将中国转变为一个足球强国，但他自上而下的治理方式却成为绊脚石。尽管足球运动在中国很受欢迎，但中国在这项运动中的表现却乏善可陈。

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中国国家主席习近平的足球强国梦为何步履维艰，据华尔街日报署名Chun Han Wong今天报道称，在习近平进行足球改革的八年里，中国在这项流行赛事中的表现依然不尽人意。中国男足国家队的国际排名仍在中间位置徘徊，位列冰岛、伊拉克和巴拿马等国家之后。一些顶级职业球队已经解散或给球员降薪，疫情干扰和房地产市场低迷导致这些球队及其东家收入减少。

最近，反贪人员盯上了中国一些最知名的足球界人士，拘留了一名前国家队教练和几名高层管理人员，其中包括今年2月逮捕的中国足球协会主席陈戌源。

这些问题甚至延伸到了青少年足球赛事，去年夏天在广东举行了一场15岁以下组别的普通比赛，这场比赛的可疑结果引发了一场假球调查，并且令诸多球迷对中国足球的黯淡未来感到哀叹。

驻北京的中国体育产业分析师Mark Dreyer说，中国是一个自上而下的国家，但要在足球领域取得成功，需要采取自下而上的方式，从草根抓起。他还说，问题是，“在中国，你不能说政治毁了足球”。而中国本地体育作家王奇在最近的报纸专栏中，用一句中国谚语“屋漏更遭连夜雨，船迟又遇打头风”表达了对中国足球现状的失望。

这种昏暗局面凸显出自2015年以来中国足球命运的急剧逆转；当年习近平批准了一项规模宏大的计划，希望提升几十年来中国足球的平庸形象。这项“50点计划”设立了远大的目标，例如到2025年，在中国各地建立约5万所足球学校，并将中国国家男子足球队打造成一支足球劲旅，先称雄亚洲，然后领先世界。足球是世界上最受欢迎的运动项目之一。

据该报说，自称足球迷的习近平上学时就爱踢球，成年后仍兴趣不减，他会观看电视转播的赛事，也会去现场观赛。习近平在2015年表示：“我对中国足球的最大期待，就是中国足球能跻身世界强队，使足球运动为增强人民体质、激励人们顽强奋斗精神发挥重要作用。”

据官方估计中国有超过1亿足球球迷，虽然球迷数量居于世界前列，但中国足球战绩泛善可陈。中国男足只有2002年那一次入围世界杯决赛圈，但在小组赛的三场比赛中都没有进球，铩羽而归。

去年的世界杯期间，亚洲邻国日本和韩国在对阵欧洲一流强队的比赛中取得了令人震惊的胜利，中国球迷的焦虑情绪随之升温。官方报纸《中国日报》(China Daily)表示，只有全面改革才能拯救中国足球。

华日称，中国的政界精英本周末将齐聚北京，召开一年一度的全国人大会议之际，中国足球的现状体现出许多批评人士所指出的习近平的集权领导方式存在的缺陷，即使是习近平个人所珍视的政策目标也受到影响。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84%E8%B6%B3%E7%90%83%E5%BC%BA%E5%9B%BD%E6%A2%A6%E4%B8%BA%E4%BD%95%E6%AD%A5%E5%B1%A5%E7%BB%B4%E8%89%B0-94613df6

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