英国主导乌克兰重建计划 禁止华为中兴5中企参与

政治

亚洲 – 受美中关系紧张影响，华为和中兴通讯等5家中国公司被禁止加入由英国政府主导的帮助乌克兰重建计划。美国政府已在去年底禁止进口或销售来自这5家公司的通讯设备。

广告 继续浏览后续

英国媒体iNews报导，这项条款出现在英国外交及国协事务部（FCDO）向各公司公布的合约中。这项重建计划作为坚韧乌克兰合作伙伴基金（PFRU）的一部分，将向乌克兰提供车辆和扫雷设备。

计划由英国外交部主导，并和乌克兰及美国等各国政府合作，用以帮助重建目前由乌克兰政府控制的地区。

根据公开的政府文件，包括华为和杭州海康威视在内的5家中国公司，被禁止申请参与计划。

专家告诉iNews，这是一个“非常不寻常的安排”。在英国政府合约中，看到美国认为有安全疑虑的指定公司被排除参与，这相当反常。

合约称：“由华为科技公司、中兴通讯公司、海能达通讯公司、杭州海康威视数位科技公司、大华科技公司制造的任何项目、所有项目都将不被接受。如果投标书中包括来自这些公司的项目，请注意，它们将被视为不符合技术要求，并被排除在竞争之外。”

美国政府已于2022年11月禁止进口或在美国本土销售来自这5家公司的通讯设备。这些公司先前被列入美国的国安威胁清单，被指控对美国的“国家安全构成不可接受的风险”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅