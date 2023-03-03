路透社罕见曝料李强力逆习近平而推动放弃清零

中国/新冠病毒

路透社今天长篇报道中国党政新二号人物李强如何加速使习近平主张的清零政策结束。称随着 11 月中国各地针对清零政策的空前抗议活动升级，新近升任中共中央政治局常委第二号人物的李强抓住了时机。此前几周，中国高级官员和医学专家一直在悄悄制定计划，以废除习近平主席的清零战略，并在 2022 年底前逐步重新开放中国，目标是在2023年 3 月宣布恢复正常，

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路透社说，四名知情人士告知中国内部消息。将于本月被任命为中国新任总理的李强持有比习近平更为紧迫解除清零政策的观点。

这四人和另一名知情人士说，是李强突然决定比预期更早启动重新开放计划，以努力遏制令中国领导层不安的清零和抗议活动造成的经济损失。结果是在 12 月重新开放时混乱不堪，当时中国突然结束了封锁、大规模检测和其他限制措施。

据两名知情人士说，11 月的抗议活动标志着习近平处理新冠病毒管理的一个转折点，因为习近平开始采取较少的亲力亲为的方式。两名消息人士称，最高领导人最终选择了匆忙重新开放，以安抚年轻的抗议者，因为持不同政见者可能对政权稳定构成的威胁被认为比允许病毒不受控制地传播更具政治风险。

路透社说，在 10 月中旬的一次共产党代表大会上，习近平破天荒地获得了第三个任期并宣布了他的新领导班子，习近平还赞扬了他的清零政策，称清零正在取得积极成果。然而，在这个月结束之前，中国官员们聚集在北京，考虑如何解除这种严格的清零做法。

根据其中三个消息来源，王沪宁自 2020 年初以来一直担任中共中央新冠疫情特别工作组副组长，同时也是中国七人政治局常委之一，王沪宁于 10 月下旬与包括宣传机构在内的高级医学专家和高级官员举行了闭门会议。

两名知情人士说，王沪宁一再询问与会者，在最坏的情况下，放弃清零控制措施会导致多少人死亡，并敦促他们制定各种以不同速度重新开放的路线图。

据路透社说，当官员们致力于重新开放计划时，该病毒已经超出了政府控制它的能力。

但三位知情人士表示，当中国的20条宽松措施生效后每天新增病例增加时，习近平动摇了，他并希望恢复清零方法。两名知情人士说，11 月中旬，当习近平还在东南亚时，他命令中国当局“坚定不移地”执行清零政策，此后一些城市重新收紧了限制措施。

其中一位人士和另一位人士表示，习近平的摇摆不定导致高层领导人在 11 月中下旬就新冠疫情政策重新展开辩论。到那时，有足够的迹象表明经济增长将下滑至近半个世纪以来最糟糕的水平之一。

两位知情人士说，在习近平 11 月 19 日从海外归来后的讨论中，李强顶住了国家主席习近平要求放慢重新开放步伐的压力。

就此，路透社今天说无法确定习近平的反应。

路透社今天还称王沪宁以及其他涉及此议题的中国官方均没有回应置评请求。

大约在这个时候，数以百万计的中国人正在收看在卡塔尔举行的世界杯足球赛，现场人头攒动、球迷不戴口罩的画面让中国社交媒体用户抱怨与他们的处境形成鲜明对比。

加速重新开放的最后一个导火索出现在 11 月下旬。在中国新疆地区发生致命火灾后，要求结束清零的抗议活动发展成为自习近平上台以来中国大陆最大的异议活动。

习近平将抗议活动归咎于对疫情大流行感到沮丧的年轻人。在欧洲理事会主席查尔斯米歇尔和其他欧盟高级官员于 12 月 1 日与习近平会面后，欧盟高级官员告诉路透社，Omicron 变种，而不是更致命的 Delta，现在在中国占主导地位。

这为减少限制铺平了道路。

最后，在 12 月 7 日，中国宣布对新冠疫情政策进行全面改革，突然取消了许多限制措施，例如封锁、大规模检测和当地旅行限制。两名消息人士称，重新开放的计划最初会保持大规模测试，但李强成功地推动了更广泛的放松，避免了大规模检测。

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