香港名店区建筑中酒店大火通宵後扑灭 波及五厦 二人送院

香港/火灾

香港商住旅游旺区的尖沙咀一楝建筑中酒店发生冲天大火，附近五幢楼宇被波及，包括喜来登酒店，大火焚烧 9小时后於今(3日)早被扑灭，两人不适送院， 170人要疏散到安全地点。至於起火原因，消防仍在调查中。

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起火地点是位於尖沙咀中间道11号的「海员之家」重建地盘，建筑中的48层大楼於昨晚11时左右起火，火警在21分钟後升为三级，两个多小时後再升为四级。由於多个楼层起火，火势猛烈又烧着外围竹棚，以致不断有火屑跌下，波及地面的汽车及花槽，而其他随大风飘散的火舌波及的大厦露台和喜来登酒店亦划为二级火警，由於消防员在不同大厦戒备，很快将有关火警扑灭。

香港火警分五级，人流多的处所发生火警一般会被订为二级；四级火是指现场火势猛烈，现场居民有生命危险；若现场火势完全失控并迅速蔓延，将会订为最高的五级火。

消防处副消防总长姜世明灭火後交代时称，事发时多个楼层一同起火，有上下蔓延迹象。他指出，由於起火大厦仍在兴建中，一般消防设备未有投入使用，工地亦只有临时消防设施，加上现场有大量木板和铁枝等建筑材料，阻碍消防推进，以及现场灯光昏暗，在在增加救火难度。消防结果要动员250人丶灌救至今晨8时半左右才将火扑灭。

疏散的170人是附近的远东大厦丶缅甸台恒星楼和重庆大厦的住客和居民，酒店住客毋须疏散。国际电信大厦虽被波及，幸而服务未受影响，扑火期间，多条道路封闭，巴士亦须改道，港铁尖沙咀站的不同出口亦曾一度封闭。

起火涉及的重建项目，2018年由新鸿基地产的郭氏家族已故长子郭炳湘创立的帝国集团投得，并拟投资60亿元兴建逾四十层的酒店，低层拨作「海员之家」俱乐部，原拟去年落成，其後延至今年，明年开业，提供约500间客房。

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