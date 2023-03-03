[丁丁历险记]幕后的中国故事

法国世界 / N°021

RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏第21集：今天2023年03月03日星期五是[丁丁历险记](Les Aventures de Tintin)创作人、比利时漫画家埃尔热（Hergé-Georges Prosper Remi）去世40周年。本次节目就与听友们谈谈这部在上一世纪（20世纪）誉满全球，最初是用法文创作的系列漫画作品，及其幕后与中国有关的历史故事。由尼古拉编译与播报。

广告 继续浏览后续

-- [丁丁历险记]创作者离世40周年 -

埃尔热（Hergé）中文也有译作艾尔吉，这是一个笔名。其原名为乔治·勒米（Georges Prosper Remi，1907-1983），出生于比利时的艾特贝克（Etterbeek）。

12L’exposition s’achève sur l’image d’ Hergé dessinant une dernière fois son personnage fétiche. © RFI/Edmond Sadaka

[丁丁历险记]于1928年11月01日在[二十世纪报]副刊（Le Petit Vingtième）首次作为儿童读物问世。后经整理，一共出版了24集。其中第一集[丁丁在苏维埃]（Tintin au pays des Soviets），先后发表于1929年元月至1930年5月间，后经整理于1930年出书。不过，[丁丁历险记]的第一集在亚洲的华人中鲜为人知。

-- [丁丁历险记]幕后故事与中国张 -

[丁丁历险记]的故事，反应了创作者的视野辽阔。主人公丁丁作为欧洲比利时的一名记者，不仅先后去过非洲、美洲、亚洲，还飞出了地球，实现登月。[丁丁历险记]的第5集[蓝莲花]（Le Lotus bleu）发表于1934年8月至1935年10月期间。历险地点是在中国。其故事灵感的资料来源是一位当年在比利时布鲁塞尔皇家美术学院（Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles）的中国留学生张充仁（Tchang Tchong-Jen/ZHANG Chongren，1907-1998）。

Posters advertising the Hergé exhibition at the Grand Palais, Paris September 2016 - January 2017. RFI / Tiếng Việt

法文资料说，张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）于清朝末年出生于上海近郊徐家汇（Zikawei）的一个天主教家庭。他于1931年赴比利时留学。期间结识了埃尔热（Hergé），并为其提供了创作丁丁在中国历险的历史背景资料。张充仁的法文是当年在上海的法国耶稣会传教士所教授的。

[丁丁历险记]的第20集[丁丁在西藏]（Tintin au Tibet）最初发表于1958年9月至1959年11月间。埃尔热（Hergé）这一集故事的创作灵感也是源自于张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）。丁丁梦到，他在远东的中国朋友张（TCHANG）失联了。但丁丁坚持要去营救，因为深信这位中国朋友仍然活着。

-- [丁丁历险记]的中国张葬于法国 -

法文资料说，埃尔热（Hergé）的合作伙伴，张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）于1935年返回中国。据说，这年的夏季，张在离开欧洲之前，曾搭乘火车，先后周游了英国、荷兰、德国、奥地利、意大利和梵蒂冈等欧洲文化艺术中心。并在同年10月在梵蒂冈见到了当时的天主教教宗。张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）于1935年10月在意大利登船返回中国。他于同年11月抵达上海。

RFI Image Archive / Tintin et le Lotus Bleu. AP - Michel Euler / RFI Image Archive

张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）返回中国后，历经沧桑。他在文化革命期间遭受冲击，直到1981年才得以再赴比利时，并与埃尔热（Hergé）重逢。之后，张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）应法国高层邀请赴巴黎，成为了著名的雕塑家。他于1985年加入法国国籍，在巴黎近郊定居。张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）在上一世八十年代曾为时任法国总统密特朗（François Mitterrand）塑像。他的最后一件雕塑作品是摩纳哥兰尼埃三世亲王（prince Rainier III），也就是现任阿尔贝二世亲王（prince Albert II）父亲的雕像。目前存放在摩纳哥的王宫。张充仁（TCHANG Tchong-Jen/ZHANG Chongren）于1998年10月在法国去世，被安葬在巴黎近郊94省的Nogent-sur-Marne。

-- [丁丁历险记]创作者谈认真工作 -

[丁丁历险记]自其法文原版问世以来，在全球已被翻译成80多种文字。其销售量则超过了2亿5千万册。哪埃尔热（Hergé）漫画取得巨大成功的原因何在？就此，他本人在1970年元月接受法兰西电台Radioscopie专栏记者采访时回答说，他严肃工作。埃尔热（Hergé）说：“成功的原因之一可能是以认真的态度工作。首先，我总是很投入。当我开始后，必然就会考虑到儿童。[小二十世纪]（Le Petit Vingtième）的读者受众是青年、儿童。我相信与儿童必须十分的认真、庄重，不能开玩笑。”

在华人世界，[丁丁历险记]在海峡两岸都有出版。其中于民国初期发行的中文版本之一，译者为宋美龄。时过境迁，现已绝版。在上一世纪80年代初，[丁丁历险记]在中国大陆是少有的，得到官方认可销售的外国正版儿童读物之一。不过，[丁丁历险记]的第一集[丁丁在苏维埃]（Tintin au pays des Soviets）似乎至今仍没有正式的中文版。

RFI Image Archive / Les Aventures de Tintin, Reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets, projet de couverture inédite, 1930, encre de chine, gouache sur papier à dessin, 50 x 34 cm. Collection Studios Hergé. Hergé/Moulinsart 2016

以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第21个节目，[丁丁历险记]创作人埃尔热（Hergé）去世40周年和他的中国故事。

cultures francophonie 03-03-2023 [法语世界] 021 - [Les Aventures de Tintin] L'histoire franco-chinoise dans les coulisses 尼古拉

感谢本台法广RFI音像资料部(Service Sonothèque)同事的协助，及Fabrice的技术合作，谢谢您的收听。我们下次节目再见。

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅