中国核武野心的关键 法媒关注

中国的核武竞争野心近日被法国媒体关注评论指出，通过加强其原子武器库，北京似乎正在采用一种令西方人担忧的新学说。洲际发射器、高超音速导弹、新型潜艇：中国的目标是与美国平起平坐。

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法国费加罗报引述一位担心中国核武问题的法国高级国防官员的话指出：中国的核武不断增长 。他还说：“中国核武库的增长速度远超预期。”

在华盛顿，情况也不例外：五角大楼在给参众两院的国防委员会的一封信中警告说，中国现在拥有的洲际弹道导弹 (ICBM) 发射器比美国还多。

此外，这名法国国防部官员还估计，中国已经拥有 400 多枚核弹头——俄罗斯有近 6000 枚，美国有 5400 多枚。中国这一数字到了 2035 年，可能会增加到 1500 枚。

众议院国防委员会主席迈克·罗杰斯激烈的反应说：“美国的警钟已经敲响，[……]中国核现代化计划的进展速度比我们大多数人认为的要快。»在美国，包括著名的美国科学家联合会在内的多个消息来源认为，五角大楼行动迅速。

根据这些科学家的说法，特别是基于发现可能包含洲际弹道导弹的新发射井的警报并不意味着它们已经存在。

俄中联盟 ：当弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和习近平在 2022 年 2 月 4 日宣布他们的“无上限的友谊。

自从俄罗斯对乌克兰发动攻势以来，中国显然避免向其“朋友”提供任何武器。 此外，中国力量从未停止要求结束敌对行动并警告俄罗斯不要进行核战争。

尽管如此，弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 一年来的威胁正在改变局势。这个 作为联合国安理会常任理事国的核大国正在从威慑态势转向考虑使用武器的态势。 和其他国家一样，北京记录了这条信息。 迄今为止，中国展示的是一种基于“充分威慑”的学说。

更多洲际弹道导弹、新型弹道导弹潜艇的到来以及 2021 年 8 月的高超音速导弹试验表明这是一种可能会朝着与美国的某种军事对等方向发展。

因此，在最坏的假设情况下，华盛顿将发现自己面临着俄罗斯和中国的双重威胁，他们核力量的总和将超过美国的能力。

因此，在最糟糕的下，，将发现发现自己着着俄罗斯的双重，能量其的总和超越美国的力。

但另一方面，它寻求与北京就军备控制进行对话。

目前，两个阵营之间的关系很紧张：在北美上空击落气球的事件并没有促进对话。 尽管如此，2月19日在慕尼黑，安东尼·布林肯与中国高级外交官王毅通了电话，乔·拜登希望尽快与习近平会面，尽管两党尚未公布会晤时间。

虽然中国人从未想过以俄罗斯和美国之间的 START 协议（普京刚刚宣布暂停这协议）为模式讨论核军备控制，但拜登团队正试图与北京建立对话，认为此类协议将有利于双方并使中国成为美国的主要安全伙伴，从而损害俄罗斯的利益。

但这是一个遥远的前景，因为两位要角此刻正在公开互换敌对的言论。

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