北京称国防预算增长是应对“复杂安全挑战”的需要

军事防御

亚洲 – 随着地缘政治紧张情势持续升高，中国今年国防预算可能成长7.5%以上，为近年最大增幅。但全国人大发言人王超强调，中国的前途与世界前途紧密联系在一起，中国军事现代化不会对任何国家构成威胁，反而是维护地区稳定与世界和平的重要力量。

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中国国防预算已连续20余年增长，早已是全球仅次于美国的军费大国。不过自2016以来，中国国防预算增长率连续7年降至个位数，2016年至2022年，国防费预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%和7.1%。

受俄乌战争爆发等因素影响，多国近年均大幅提高军事预算。美国国会去年12月通过总额达8500多亿美元的2023年国防预算，就较前一年增长近14%，日本、台湾近年国防预算也明显成长，这可能促使中国增加今年的军费编列。

中国军工企业下属券商、中航证券日前发布的报告就指出，当前世界局势正处于百年未有之大变局，俄乌冲突也显著强化了各国的安全诉求，“全球进入军费提速期”。尽管去年中国经济增速有所放缓，但加强国防建设的力度不会降。

消息人士称，中国国防经费的增长受到国际环境影响，当前中国周边局势复杂，维护国家安全、主权和发展利益是迫切要做的事情，有必要适度提高军费。

中国全国人大发言人王超3月4日在北京表示，中国国防预算的增长是“比较适度、合理”的，而且也是为了应对“复杂安全挑战”的需要。王超表示：“国防费的规模，是综合考虑国防建设的需求和国民经济发展的水平而确定的，这也是世界各国的通行做法。”

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