政治

亚洲 – 中国年度人大和政协会议正在进行，期间将宣布一系列有关国家今后一年走向的重大政策调整。历年来，军费开支和在台湾问题上的表态一直为各界广为热议的话题。法国媒体4日发表记者罗马纳斯 Thomas Romanacce撰写的文章。文章表示：“美军方称必须为与中国发生冲突做好准备”。文章认为，中国军费增加表明北京正在为一场境外战争做准备。 而加强美军力量是说服其进攻台湾的战略准备。

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在美国陆军太平洋地区司令查尔斯·弗林（Charles Flynn）和陆军部长沃姆斯（Christine Wormuth）展开的一次听证会中，弗林表示，“2023 年将是装备美军以阻止中国进攻台湾的关键一年。” 据《国防新闻》报道，这两位军官回顾了军队在与北京的潜在战争中可能发挥的关键作用。 在他们看来，“地面部队对美国海军和空军是至关重要的，而它在亚太地区的重要作用往往被忽视”。

美国陆军部长沃姆斯（Christine Wormuth）表示说：“例如，我们正在发展我们在防空和导弹防御方面的能力，以便能够保护我们位于太平洋岛屿上的军事基地。”对于陆军部长来说，这些基地将是确保美军有良好的后勤保障并使部队在亚洲有效作战。此外，这位陆军部长还宣布研发远程高超音速导弹以拦截中国的高超音速武器。

美国陆军太平洋地区司令查尔斯·弗林（Charles Flynn）表示，为此增加军费开支是必须的。他表示： “中国军费的增加并不反映这个国家想要自卫的意愿，而是反应了一个准备在境外发生军事冲突的国家的意愿。

这名军官还强调说，北京正在以登陆进攻“海滩假想敌”的形式进行越来越多的军事演习。 在他看来，这是向台湾发出的明确信息。

法国记者介绍说，在很多战斗模拟中，中国海军测试了沂蒙山号船坞登陆舰。 这艘船可以在敌方海岸上搭载和部署 500 多名士兵。 它还拥有一个大型飞行甲板，可以同时部署两架Z-18重型直升机。 受法国“超级黄蜂式直升机”设计启发，尤其是在海滩上进行两栖攻击时，这款飞机可以快速运送 27 名士兵前往前线

法国记者回述说，美国陆军太平洋地区司令查尔斯·弗林（Charles Flynn）不是担忧习近平指挥军队对台湾发动闪电袭击的军人。 2023 年 1 月，美国空军4星上将、空中机动司令部司令米尼汉（Mike Minihan）敦促他的部队做好与中国开战的准备。 与此同时，美国海军作战部长、海军上将迈克尔·吉尔代(Adm. Michael Gilday)估计，北京最早将在 2023 年利用美国海军的相对弱点进攻台湾。

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