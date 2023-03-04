法广记者： 全国人大会议开幕前北京加强戒备

政治

中国 – 中国全国政协十四届一次会议于3月4日下午3点在人民大会堂开幕。本台常驻北京记者拉加德4日发回报道说，安保升级。有消息称，北京东长安街“十步一警”。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

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拉加德表示，今年会出现10年来最大规模的改组，与往年的政治会议一样，首都街道和天桥上出现了大批的公安人员和志愿者。常驻北京记者专访了两名志愿者。他们身着蓝衣、红帽子，坐在马扎上。两人一边晒着太阳，身后有少年在踢毽子。一名志愿者告诉本台记者：我们是地道的志愿者，不拿钱的。反正我们退休了，有的是时间。只要我们身体好，做些努力为别人服务是件好事。

另一名志愿者告诉本台记者：我们这种活儿也不累。要做的是当发现有不寻常的事情发生的时候，立即报警。比如看见有人撑起横幅什么的，我们就要立即给警察打电话。

北京市民告知，两会前夕，当局紧急招用了大批“看桥员”，日薪可达数百元人民币。多位网民也发消息证实，北京市天桥出现“看桥员”。

中央社3月2日曾报导，北京崇文门大街与东长安街口的天桥两侧皆有保安驻守。此外，当天北京东长安街已有保安、公安站岗，街口也有武警持枪戒备。北京的其它普通道路上守望岗处，多位“志愿者”结群在场监控。

“看桥员”是因北京“四通桥事件”出现。中共二十大前夕、去年10月13日，北京海淀区三环四通桥出现抗议横幅，还有喇叭在播放横幅内容。横幅上写着“不要核酸要吃饭，不要封锁要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。当时该事件视频、图片在网络热传，引发全球关注。

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