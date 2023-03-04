经济学人：亚洲供应链取代中国

英国“经济学人”期刊指出，包括台湾在内的十几个国家和地区共同构成的亚洲替代供应链（Altasia，alternative Asian supply chain，），未来数年可望逐步取代中国，成为全球生产活动重心。这些国家和地区包括台湾、韩国、日本、印度、新加坡、马来西亚、越南、印尼、泰国、汶莱、孟加拉、柬埔寨、菲律宾、老挝等。

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“经济学人”（The Economist）提出亚洲替代供应链的概念，近日则进一步刊登文章指出，美、中两国地缘政治分歧促成亚洲替代供应链，促使全球制造业者在亚洲寻找中国以外的新生产基地。尽管区域内没有一个国家能单独与中国匹敌，但由多个国家和地区构成的亚洲替代供应链加起来，仍具可观竞争力。

“经济学人”指出，在出口额方面，Altasia各国加总起来与中国不相上下：去年9月前的12个月期间，Altasia总计对美出口6340亿美元商品，较中国对美出口总额6140亿美元稍多。

不过，中国的对美出口种类以电子产品占大多数，而不是所有Altasia成员都能供应具竞争力的相关产品。也就是说：亚洲替代供应链也隐含挑战，恐无法在所有产业类别完全取代中国、各国基础建设发达程度不一、彼此之间存在法规和行政作为差异等。

至于技术劳工，Altasia和中国在数据上也差异不大：Altasia拥有1亿5500万的25至54岁、受过高等教育的劳动人口，中国则是1亿4500万。

“经济学人”指出，整体而言，中国的生产能力难以被完全取代。此外，Altasia样态多元的经济体无法如中国单一实体般运作。尽管各项贸易协定有助减缓法规障碍，基础建设和后勤物流服务仍是一大障碍。

不过，“经济学人”提到，对许多企业而言，寻找中国以外的替代选项已是优先要务，将持续在Altasia寻找新机会。

另据世界银行（World Bank）最新的、2018年物流绩效指数（Logistics Performance Index, LPI），以满分5分为准，中国的得分是3.61，在160个受评国家排名第27，而在Altasia，得分从日本的4.03、新加坡的4.00，到孟加拉和柬埔寨的2.58都有。日本、新加坡高居世界总排名前10名，而孟加拉和柬埔寨的排名则落在后半段。

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