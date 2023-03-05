中国求稳：今年制订3%赤字预算 刺激内需 GDP目标为5%

中国/经济

在放宽疫情及重新通关之後，中国反而把今年的全年经济增长甩标定在5%，较去年的目标还要低 0.5个百分点，是市场预期的下限；它同时提出 3%的赤字预算，拟发3.8万亿元人民币(下同，折合约5169亿欧元)债劵，以刺激国内需求和经济，总额只较去年略减1000亿元。总理李克强表明，要保持社会大局稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。评论员刘锐绍估计，中国未来会较为倚赖内需，更加「塘水滚塘鱼」。

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预期会接替栗战书出任委员长一职的赵乐际，今(5日)早主持在北京人民大会堂举行的第十四届一次人大会议开幕礼，而总理李克强在会上宣读任内最後一份国务院工作报告。

就今年发展主要预期目标，李克强表示，国内生产总值GDP)增长5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；另外，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率为5.5%左右。他又期望，以进出口促稳，达到国际收支基本平衡。

他提出的GDP目标虽较去年的3%实质增长有所提高，但只是年初市场预期，近日有不少中国经济学者丶国际投行及分析机构都倾向乐观，称「拚经济是今年重中之重」的目标下，中国今年的经济增长可达「5.5%以上」或6%。

李克强解释，中国发展不平衡丶不充分的问题，仍然突出，「外部打压遏制不断上升」，故在推进中国式现代化时须坚持稳中求进工作的总基调，要「突出做好稳增长丶稳就业丶稳物价工作」，保持社会大局稳定。

中国半数省市已达警戒线 今年续发债3.8万亿惹关注

为达到上述发展目标，李克强今年表明要就积极的财政政策「加力提效」，赤字率拟按 3%安排，着力扩大国内需求。为带动全社会投资，政府要作投资和政策激励，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，并鼓励更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。

中国近年以发行债劵以支持受疫情影响的经济，去年地方债还本付息的规模已达3.9万亿，是2018年的近三倍，美国的彭博通讯社日前发文指出，截至去年年末，至少有17个省级政府的地方债务馀额占其综合财力的比重超过120%的警戒红线；居首位的，是天津，其债务馀额为其综合财力近三倍。投资者普遍关注中国政府如何有效控制债务风险。

李克强重申，会加大力度吸引和利用外资，包括扩大市场准入丶落实好外资企业国民待遇，以及积极推动加入跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等高标准经贸协议。

李克强在公布今年目标前，总结去年的发长取得来之「极为不易」的新成就，获得人大代表热原鼓掌。

刘锐绍：中国的外国市场将由一级降至二级

他又总结说，过去五年，中国的经济实力明显提升，包括国内生产总值增加到121万亿元，五年年均增长为5.2%，实现高中速增长，迈向高质量发展；财政收入达到20.4万亿元；工业增加值突破40万亿元；城镇新增就业年均1270多万人；外汇储备稳定在3万亿美元以上；而共建一带一路及推动区域全面经济夥伴关系协议（R C E P），货物出口总额年均增长8.6%，突破40万亿元。人民生活水平不断提高，脱贫攻坚任务胜利等。

熟悉中国事务的时事评论员表受本台访问时表示，中国政府虽然希望倚赖内需，并开放房地产市场，但难以做到。他指出，内需靠中国政府可算「搞得起」，但难以推动民众，因为中国去年的新增储蓄达8万亿，而已有的七十多万亿根本不动，显见市民不愿消费。至於房地产，由於民众失去信心，认为无行可图，相信亦难以受政府放宽政策刺激而去买楼。

但他补充，西方欲以打压来遏制中国外质亦不会得逞，因为中国本身市场庞大，而各国又有不同考量而令中国可以「山大斩埋有柴」；不过，可以预见，中国的外国市场会由一级变成二级市场，盈利速度减慢。

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