中国2023年国防开支预算增加7.2% 法新社盘点中国军力

中国两会

中国第14届全国人大一次会议周日（3月5号）上午正式开幕，会上公布了2023年谨慎的经济增长目标为5%，但国防开支预算却得以提升到7.2%。

广告 继续浏览后续

根据中国财政部提出的2023年中央和地方预算草案的报告，官方编列的2023年国防支出为人民币1兆5537亿，年增7.2%，五年来仅次于2019年。对照2019年到2022年，中国编列的国防支出年增率分别为7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。近年来中国的军费预算不断提升，加上地域冲突加剧、国际情势动荡等因素，今年中国的军费如何调整也引发国际关注。

担任中国政府总理十年的李克强做了最后一次做政府工作报告。李克强说，"来自外部的遏制局势的企图正在不断加强"。他呼吁，随着中美关系的紧张，特别是在台湾问题上的紧张，要 "加强 "军队训练和 "战斗准备"。李克强还强调，在经历了三年因新冠防疫限制而导致的经济放缓后，"中国经济正在经历稳固的复苏"。 然而，2023年的GDP增长目标是 "5%左右"，是几十年来的最低目标之一。

中国国防开支预算报告草案称，要国防和军队现代化、提升国防科技工业能力、支援建设巩固国防和强大人民军队。也要做好退役军人服务保障、完善优抚对象等人员抚恤和生活补助标准动态调整机制。报告中也提到，2022年编列的国防支出全数执行完毕。

中国军力一览

法新社报道盘点了中国军备现状，指出，自20世纪80年代以来，由于其国内经济生产总值多年来的急剧上升，中国逐渐为其军队的升级提供资金。中国军队是世界上人力最多、预算第二大的军队，2023年这一数额将增加7.2%，将使其能够继续进行军队现代化。

报道说，中国人民解放军（PLA）声称是纯粹的 "防御性"，但也旨在对其邻国宣示中国的主权主张，并为假设的入侵台湾进行训练。

解放军人数

在过去的十年里，作为现代化、专业化和优化的一部分，他们已经被大幅削减。

根据英国智库国际战略研究所（IISS）的数据，解放军现在有203.5万名男女军人。他们被分为陆军（96.5万）、空军（39.5万）、海军（26万）和负责战略导弹的部队（12万）。

习近平要求军队在2035年前完成现代化，并在2050年前达到 "世界级 "水平。

核弹头

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）2022年的数字，中国拥有约350枚核弹头。

同一来源称，这远远少于美国（5428枚）和俄罗斯（5977枚），但多于英国（225枚）或法国（290枚）。

美国国防部在11月指责北京希望到2035年将其核武库增加到1500枚弹头。

法新社说，与美国不同，中国承诺永远不会主动使用核武器--除非它自己是目标。

航空母舰

中国有三艘航空母舰，其中只有两艘目前正在运行。第三艘目前正处于海上测试阶段。

然而，飞机在航母上起飞和降落是一个复杂的操作，需要培训许多飞行员，这是一个非常漫长的过程。

根据IISS的数据，美国有11艘航空母舰。

海外基地

中国只有吉布提这一个海外军事基地，中国说其目的主要是为了在该地区的反海盗行动。美国在世界各地有数百个军事基地。

除了联合国维和任务之外，中国的国际军事存在也是有限的。

空军

中国空军正在取得长足进步，特别是通过新的战斗机，如歼-16，特别是隐形的歼-20，根据国际情报局的报告，这些飞机的年产量在过去三年中 "可能翻了一番"。

五角大楼的报告说，中国正在 "迅速赶上西方空军"。

世界上最大的海军？

中国有时被介绍为世界上最大的海军，在舰艇数量上超过美国。

但中国的舰队主要是以较小级别的船只为主，与美国的力量相比仍有很大差距。

自20世纪80年代以来，由于其国内生产总值多年来的急剧上升，中国逐渐为其军队的升级提供资金。

斯德哥尔摩安全与发展政策研究所所长尼克拉斯-斯万斯特伦告诉法新社："中国有些部队是世界上训练和装备最好的部队之一，但其他部队仍然落后几十年。

法国中国问题专家蓬达兹今天在其推特上发出一个2013年以来中国军费预算与经济增长的对比图表，显示中国近年来军费预算总是超过GDP的增长，其中涨幅最大的是2014年，军费涨幅为12.2%， 当年的经济增长为7.3%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅