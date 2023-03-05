习近平赴人大江苏团 强调科技创新与制造业升级

政治

亚洲 – 中国国家主席习近平5日参加全国人大江苏代表团审议时强调，加快实现高水准科技自立自强、推进新型工业化，并推动制造业高端化、智慧化。

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中国第14届全国人大第一次会议5日上午正式开幕，习近平下午在参加自己隶属的江苏代表团审议时，作上述表示。

据央视、新华社报导，习近平指出，加快实现高水准科技自立自强是推动高品质发展的必由之路。在激烈的国际竞争中，中国要开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能、新优势，从根本上说还是要依靠科技创新。

他说，能不能如期全面建成社会主义现代化强国，关键看科技自立自强。要加快实施创新驱动发展战略、推动产学研深度合作、著力强化重大科技创新平台建设、支持顶尖科学家领衔进行原创性与引领性科技攻关，努力突破关键核心技术难题，在重点领域关键环节实现自主可控。

同时，要深化科技体制改革，大力培育创新文化，健全科技评价体系和激励机制，为创新人才脱颖而出进展才华创造良好环境。

除了科技面外，习近平也提到，加快建设现代化产业体系，把发展经济的著力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智慧化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。

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