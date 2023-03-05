剑指TikTok 美参议员将提案立法禁外国科技产品

剑指TikTok

亚太 – 美国民主党籍联邦参议员华纳5日表示，两名联邦参议员计划于本周提案立法，让政府“禁止或阻止”诸如中国短影音平台TikTok等外国科技产品。

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路透社报导，参议院情报委员会（Intelligence Committee）主席华纳（Mark Warner）在“福斯周日新闻”（Fox News Sunday）中指出，TikTok将会是这项法案检讨的“可能对象之一”。

美国用户资料最终恐将落入中国政府手中而引发疑虑，这使得TikTok面临与日俱增压力。

众议院外交事务委员会（Foreign Affairs Committee）1日表决通过，授予总统拜登禁止TikTok的权力，这将是美国对任何社群媒体所作最巨大限制。

白宫上周给政府机构30天期限，来确保联邦装置和系统中没有任何TikTok。美国约30个州、加拿大和欧洲联盟政策机构也已经禁止在公务装置中下载TikTok。

华纳表示，TikTok发送给用户的影片类型令人忧心它“可能成为宣传工具”。

他并表示，计划提出的法案内容“将会提到，就进入美国的外国科技而言，我们必须拥有确保我们于有必要的时候可以加以禁止或阻止的系统性作法”。

华纳的发言人表示，他们可望于7日正式宣布提出这项法案。

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