《法兰克福汇报》：中国必须让民营企业家获得更多信心

中国人大会议召开立即引起了德国媒体的关注。

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《法兰克福汇报》认为，中国经济形势尚不明朗。中国必须让民营企业家获得更多信心，经济才会再次运转起来。但目前情形并非如此，而是恰恰相反，恐惧正在增长。中国设定了低调的增长目标。如果中国领导层能意识到，国家试图通过简单的建造更多桥梁和机场来拯救经济是有害的，情况就不会那么糟了。在人大开幕之际，即将卸任的李克强总理为民营企业家唱了赞歌，是他们让国家的崛起成为可能。但无论是中央银行的货币还是购物券都无法使国家摆脱其国家主席疯狂地将意识形态凌驾于理性之上的苦难。而习近平结束新冠清零战略这一事实，并不能解决青年高失业问题。民营企业家需要更多信心，才能让经济重新运转。但失宠的科技行业主要银行家已失踪数周。阿里巴巴传奇人物马云已脱离了他的帝国。腾讯创始人马化腾也没有被邀请参加人大。而这些却正是中国需要的未来。

N-TV电视台看到的是，在人大代表大会上，中国国家和党主席习近平正在稳固他的权力。其规模是数十年来没有的。在世界局势日益紧张的情况下，中国正在依靠军事力量。美国普林斯顿大学的专家Rory Truex在“中国项目”平台上说，“在党的最高层没有替代的权力结构和权力中心，这意味着习近平不会听到批评的声音。这使他能将国家引向任何适合他的方向。个人的独裁可以变得非常丑陋。毛泽东就是典型的例子。”柏林墨卡托中国研究中心的尼斯格林贝格认为，权力从政府转移到党的手里。在习近平领导下，政府已经变得不那么重要。”现在的政策越来越多地由党组织制定。国务院即内阁越来越成为一个由党领导的行政部门。”

柏林出版的《日报》发现，中国人大寻求改革而不是快速增长。李克强总理语气温和，甚至在台湾问题上，他也没有亮出威胁的语调。今年的人大非常特别。

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