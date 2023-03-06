世界报：一中国专家学者认为“习近平并不了解世界”

中国/习近平

在2018年人大会议上成功修宪后，中国领导人习近平即将通过2023年的人大继续连任国家主席，开启至少五年全面掌握中国党政军最高权力执政的局面。在法国 《世界报》驻北京特派记者勒梅特最近发自北京的报道里，一位匿名的中国国际关系专家对习近平的执政和国家的前景做出了黯淡的评估，并指出 “习近平并不了解世界”。

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文章写道，这名专家经常被中国媒体咨询，但他通常拒绝接受外国媒体的采访，同意与《世界报》会面的条件也是“不录音”。《世界报》记者说，事实上，他所发表的评论已经超出了中国国内越来越受压迫的保守框架。

对中美关系，这名专家分析认为，中国与美国不会有战争，他的理由是，中国的领导人是全国最富有的阶层，他们把钱、包括情妇在内一些亲属家人都放在美国，他们永远没有勇气放弃这些优势。同时，他对习近平的评价并不高，他说，"（习近平）就像特朗普。他认为自己什么都懂，不需要任何人。但他没有上过大学，把写论文的事交给别人去做。他并不了解这个世界。自从他上台以来，他设法与所有西方国家和大多数亚洲国家闹翻。"

在台湾问题上，尽管这位专家认为与台湾 "统一 "是一个合法的目标，但他认为中国的军事干预很难令人信服。他的理由是，"无论台湾的地位如何，台湾海峡的部分水域现在和将来都是国际水域。中国海军的干预会阻碍日本和韩国船只的通行，也会阻碍中东国家船只的通行。另一方面，驻扎在韩国、日本和菲律宾的美国人有办法迅速进行干预。”但尽管如此，风险并不是零，因为习近平想 "比毛泽东还伟大，把台湾夺回来"。

同时，这位专家并不认同美国是一个正在衰落的国家这一官方论调。他分析认为，"情况更复杂，社会和种族的不平等，以及某种道德丧失，正在把美国拖垮。美国不再有能力创造一个国际共识。但在财富、军备、研究和发展方面，美国仍然是一个超级大国。“据他说，俄罗斯总统普京在分析中犯了一个错误：低估了美国的实力，"在美国从阿富汗撤军后，普京认为自己有能力入侵乌克兰。他抓住了机会，却输了。现在，像芬兰和瑞典这样的中立国家都将加入北约。这对俄罗斯来说是个挫折。”

世界报文章写到，这位专家认为，如果普京失败了，他的继任者可能会更接近美国，而中国将被孤立。

即使这仍然是高度假设性的议题，但他认为习近平已经输掉了这场比赛。

文章继续引述这名专家说："习近平有三个优先事项：反腐、中国梦和“一带一路”。但在执政十年后，上海警察局长因腐败被捕就证明这一现象并没有消失。“中国梦”对于每月生活费不足2000元人民币的9亿人来说毫无意义，而参与“一带一路”国家的精英们的腐败使中国在那里并不受欢迎。这种情况在斯里兰卡、马来西亚和巴基斯坦尤为明显。

文章最后写道，这位学者总结说，中国和美国一样，既在进步又在退步。"就科技而言，中国是一个超级大国。但在言论自由和政治形势而言，我们甚至要回到文化大革命时期。"

《世界报》记者最后也总结认为，这位专家学者的言论仅代表他自己，但他的讲话表明了一个日益沉默的中国知识精英的沮丧感。

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