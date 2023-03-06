乌军宣布将继续保卫遭到俄军围攻的巴赫穆特

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乌克兰军队周一宣布，乌军将继续保卫遭到俄罗斯军队围攻的乌克兰东部城市巴赫穆特。这一的表态消除了关于乌军将撤离这一具有象征意义城市的猜测。

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法新社消息，乌克兰官员声称，乌军不仅没有放弃巴赫穆特（Bakhmut）阵地，相反，巴赫穆特保卫战已经获得战略成功，并削弱了俄罗斯军队的攻势，俄军损失惨重，没有取得任何优势。

乌克兰总统府顾问波多利雅科周一表示，乌克兰军方内部达成一项共识，他指出，军方一致认为，有必要继续保卫这座城市并消耗牵制敌军力量，同时建立新的防线，以防战况出现变化。

美联社报导，不到一周前，乌克兰总统泽连斯基的一名顾问曾表示，乌克兰守军可能会撤离巴赫穆特并退到附近的阵地。

但泽连斯基的办公室周一指出，泽连斯基主持了一场会议，军方高层官员在会中"发言支持继续进行防御行动，并进一步加强乌军在巴赫穆特的阵地"。

俄罗斯军队目前正三面围攻巴赫穆特，并对这座城市和附近村庄发动猛烈炮击，试图瓦解乌军在当地的守势。

巴赫穆特在战前是一座拥有约70,000人口的城市，由于战斗持续时间长，双方损失惨重，巴赫穆特已成为俄乌争夺顿巴斯工业区控制权的象征。

最近几周，俄罗斯军队在这座城市的北部和南部推进，切断了乌克兰四条补给线中的三条，只留下一条通往更西边的查希夫拉尔ChassivIar 作为出口路线。

乌克兰总统泽连斯基周日表示，乌克兰军队在包括巴赫穆特在内的东顿巴斯地区正在进行一场“痛苦而艰难”的战斗。泽连斯基在每日讲话中称：“我要特别向在顿巴斯作战的士兵们的勇敢、坚强和韧性致敬”。他补充道，“这是最艰难的战斗之一。痛苦而艰难。”

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