传麦卡锡计划4月在加州会晤蔡英文

美国/台湾/蔡英文/中国

英国"金融时报"报导，美国众议院议长麦卡锡计划4月初在加州会晤台湾总统蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京对台湾作出"侵略性"的回应。消息称，蔡英文也将在加州里根图书馆发表演说。

广告 继续浏览后续

中央社援引金融时报报道，除了加州，蔡英文还将访问纽约。加州和纽约是蔡英文中美洲访问行程的一部分。报导还提到，蔡英文"说服"（convinced）麦卡锡（Kevin McCarthy）在加州进行会晤。

"金融时报"（Financial Times）并援引数名人士、包括一位台湾高级官员的说法，蔡英文接受邀请将在里根图书馆（Reagan Library）发表演说。

"里根总统基金会暨研究所"（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）向"金融时报"证实已邀请蔡英文发表演说。

今年1月就任美国联邦众议院议长、共和党籍的麦卡锡去年夏天曾表示，有意在当选议长后访问台湾。"金融时报"指出，麦卡锡已跟蔡英文达成共识将在加州会面，以避免前众议院议长佩洛西去年8月访台时中国军队大动作回应的情况重现。

一名台湾高级官员告诉"金融时报"，台湾方面已向麦卡锡团队透露关于中共近来动向和威胁的情资，并指出中国"目前状况不佳"，研判决策过程将越来越集中在中共中央总书记、中国国家主席习近平及其亲近的小圈子手中。

麦卡锡办公室婉拒向"金融时报"评论。

根据报导，蔡英文曾于2018年造访里根图书馆，但仅致词、没有发表正式的演说。

中央社报道，白宫发言人皮埃尔（Karine Jean-Pierre）与美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周一都不愿证实蔡英文将访问美国，指台湾方面尚未宣布任何出访行程。麦卡锡办公室也暂无回应。

在台湾方面，驻美代表处也选择低调避谈，仅说蔡英文出访邦交国相关安排均照惯例进行，目前没有相关资讯进一步说明。

消息称，即便麦卡锡选择在加州与蔡英文会面，华盛顿智库"德国马歇尔基金会"（GMF）亚洲计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）告诉中央社记者，外界仍不应排除麦卡锡未来访台的可能，时间点或许会落在台湾明年1月总统大选后。

2月底曾密访台湾的众院"中国问题特别委员会"主席盖拉格（Mike Gallagher）近日也透露，麦卡锡可能在台湾大选后与民主党非裔领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）一同访台。

葛来仪指出，如果麦卡锡紧接在佩洛西之后访问台湾，对台湾没什么好处，且如果访问发生在今年，中国军队可能会再次举行大规模军力展示，强化国民党口中"民进党带来战争，国民党带来和平"的论述。有鉴于台湾大选将至，葛来仪说，这恐对民进党造成政治伤害。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅