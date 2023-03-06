美媒：五角大楼疑美国港口使用的中国造巨型起重机为间谍工具

美国/中国/间谍

美国官员越来越担心，在全美各地港口普遍使用的中国造巨型起重机，可能成为北京手中的一种间谍工具，可以在众目睽睽下的作业过程中执行秘密任务。

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据华尔街日报报道，中国造的港口集装箱起重机在美国各地的港口均有使用，尤其是美国军方使用的几个港口也不例外，这令美国的一些国家安全部门和五角大楼的官员担心不已，他们将中国制造商振华重工(Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co, 英文简称ZPMC)生产的这些起重机比作特洛伊木马。

报道指出：虽然振华重工的起重机制造精良且价格低廉，但因为带有复杂的传感器，可以登记和跟踪集装箱的来源和目的地，因此担心中国可以获取美国在全球各地军事行动的物资运输信息。

美国一位前高级反间谍官员表示，这些起重机还可以为那些想要干扰物流运输的人提供远程登录的途径。他说：“起重机会是下一个华为。通过伪装合法的商业活动来收集秘密情报，是完美的组合。”

美国以华为设备可能从事间谍活动为由下令封杀，华为则坚称其产品不构成国安风险。

中国驻美大使馆的一名代表就此回答华尔街日报的提问时称，美国这些担忧是“患上了偏执狂”，企图阻碍美中经贸合作，他说：“打中国牌、炒作中国威胁话题是不负责任做法，将危及美国自身利益”；振华重工方面则没有回应。

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