联合国达成保护《公海条约》 保护海洋生物多样性

联合国/《公海条约》

联合国于3月5日通过《公海条约》，一百多个参与国承诺在2030年之前，将全球30%的公海纳入保护区，为保护海洋生物多样性与可持续发展做出努力。

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联合国历经十多年协商，五轮谈判，来自超过100个国家的代表在纽约联合国总部进行两周和最后38小时的马拉松协商后，终于在3月5日通过《公海条约》。

参与国承诺在2030年之前，将全球30%的公海纳入保护区，限制捕鱼量、航道和深海开采等活动，以保护海洋生物多样性。该协议同意建立公海海洋保护区的法律机制、共享海洋资源，并且定期召开缔约国会议，持续讨论公海保护的各项议题。

过去多年来，由于各国对经费来源和捕渔权等问题存在分歧，而无法达成协议。

目前执行的《联合国海洋法公约》签订于1982年，建立了公海区域，各国平等享有进行捕鱼、航行或水域研究的权利，其中仅1.2%公海受到保护。

根据国际自然保护联盟的数据，受到气候变化、过度捕捞和航运交通等威胁，全球近10%的海洋物种面临灭绝的危险。

担任本次会议主席海洋法问题大使李蕾娜表示，该协议在经过律师审查，并翻译成联合国6种官方语言后，将在日后正式签署通过。

联合国，欧盟和绿色和平组织都赞扬达成该历史性协议，联合国秘书长古特雷斯指出这是多边主义的胜利，也是全球努力取得的胜利，其目的是要遏制现在和未来世代的海洋或将面临的破坏性行为。

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