路透：中国人大将批准成立新机构加强管控数据

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路透社援引"华尔街日报"3月6日周一报导，中国正计划成立一个新政府机构，集中管理国内存储的大量数据，借此解决商业数据安全问题，并且改善监管结构。另据金融时报指，中国逼迫香港政治精英放弃西方护照。

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消息称，"华尔街日报"引述多名知情人士指出，这个新机构将成为中国处理各种数据相关问题的最高监管单位，中国全国人大将在3月13日就此进行讨论，并批准成立这个机构。

据报导，这个新国家数据机构将为企业制定和执行数据收集及共享规则，并且决定跨国公司是否可以输出它们在中国营运产生的数据。

报导称，这个机构也将调查数位领域的各项问题，并且查明易受到网络攻击的数据安全漏洞。

另据英国媒体报导，中国举行全国人民代表大会年度会议之际，北京当局试图消除外国影响力，并加强对香港的控制，还逼迫香港政治精英放弃西方护照，否则他们将无法获选为人大代表。

中央社援引英国"金融时报"（Financial Times）报导，根据一名新任中国人大代表、一名前任代表及一名知悉遴选过程的人士，中国官方已告诉有意担任人大代表的香港政治人物及商业大亨，须放弃英国等国家的护照或旅行文件。

中国上周末起展开年度人大会议，每届人大代表任期为5年。去年12月，北京当局选出了36名港区人大代表，为2019年香港民主抗争以来首批获选的港区代表。中国当局将当年民主抗争归咎于"外国势力"。

香港为前英国殖民地，尽管香港公民拥有中国护照，但许多居民也具有获得英国海外国民（BNO）旅游文件的资格，这是取得英国公民身份的途径。许多港人也拥有加拿大、澳洲或美国护照。

上述人士指，至少有一名寻求连任的人大代表遭到拒绝的原因就是持有BNO。另一名前人大代表指出，尽管北京当局先前声称，BNO持有者具有成为人大代表的资格，但现在所传的讯息是"你要么放弃它，否则就别参选"。

金融时报指出，北京当局先前施行了"爱国者治港"政策，这是一项针对香港领袖角色的密集审查计划，因为中国试图使与西方有密切关系的当地政治人物无法取得重要职位。

一名北京当局选出的港区人大代表告诉金融时报，北京当局的顾虑是"可以理解的"，因为他们要参选国内最重要机构之一的代表。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，拥有外国护照或旅行文件，可能构成安全威胁。

刘兆佳提及："中国正面临来自美国及西方的日益严重国安威胁。而当英国一直提供BNO，作为取得居民及公民资格的途径。这会产生忠诚问题。"

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