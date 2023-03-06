韩国政府发表声明 解决日韩之间最大历史悬案

韩日/劳工赔偿

韩国政府在6日上午正式宣布了原朝鲜半岛战时被日本强征劳工诉讼案的解决方案，其核心是韩国政府麾下的财团代为两家日本公司向原告交付赔偿金。

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韩国最高法院在2018年10月30日作出要求日本新日铁住金（原新日本制铁）向原韩国劳工等支付赔偿的终审判决，2018年11月29日，韩国最高法院终审驳回日本三菱重工的上诉，要求三菱重工向二战期间遭受强迫劳动的韩国劳工进行损害赔偿，从此日韩关系陷入低谷。

誓言改善日韩关系的尹锡悦政权上台约10个月，为两国的最大悬案的解决开辟了道路，两国关系走向正常化。

对于韩国政府的这一决定，日本首相岸田文雄表示：这是为了使日韩恢复健全关系的举措，日本政府高度评价这一措施，日韩、日美之间有必要进一步强化战略合作。我想与尹锡悦总统进行密切的沟通与交流，使日韩关系得到进一步发展。

日本外务大臣林芳正高度评价了韩国政府的解决方案，称其使日韩关系重回正常， 并表示将继承包括《日韩共同宣言》在内的历代政权的历史认识。

韩国外交部长朴振在新闻发布会上说：“我们将与最近的邻国日本一起，为两国共同的利益和地区、世界的和平而努力。”他强调，在严峻的国际形势下，不能长期放置处于胶着状态的韩日关系，要“超越两国之间对立，迎来新的历史契机”。

美国总统拜登当地时间5日深夜对韩国提出日韩最大悬案的解决方案表示欢迎，表示：日韩划时代的合作拉开了序幕，迈出了重要的一步。

据韩国媒体报道，日本涉及判决的两家公司所在“日本经济团体联合会”和韩国经济团体“韩国经济人联合会”正计划创建一项基金，建立留学奖学金，以促进两国年轻人交流。

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