香港《基本法》保障的集会自由：妇女游行突要取消 参与者被警方警告不得参加

香港/集会自由

香港泛民主派的妇女劳工协会原获警方批准于昨(5日)天举行「三八妇女节」游行，但公布翌日突然取消，未有解释原因；另一民主派组织质疑事有跷蹊，并披露该组织成员在游行消息公布前，已被警队国安处警告不可参加游行，否则予以拘捕。组织直言：「《基本法》第27条所赋予港人游行集会示威的权利惨成一纸空文」；警方则不回应是否与游行日与新一届中国人大会议召开有关。

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中国不时出现维权人士上访困难和维权人士在敏感时刻被禁出门或受访等事，在爱国者治理下的香港，近日出现令人深思的事件。

曾是现已解散的「民间人权阵线」团体成员的香港妇女劳工协会，本月2日(上周四）在脸书发文，称已获警方批出不反对通知，于昨（5日）早11时以「争取妇女权益保障丶消除歧视偏见」为主题举办游行，计划由港岛区湾仔一个球场游行至1.1公里处的政府总部。近百网民在帖文下留言表示高兴丶支持和呼吁其他人参与，帖文并获二百多次转发。

这是港府撤销社交距离措施的羣组聚集(俗称限聚令)后首个获批出「不反对通知书」的争取权益游行，也是近两丶三年来首度有民主派友好组织获批举办公众请愿游行或集会。本台翻查警方网站发现，警方今年至今共批出22份有关公众游行或集会的不反对通知书，大多涉及筹款丶新春节庆活动丶宗教及推广活动，只有前日由离岛区议会举办的居民谘询大会不在此列。

不过，游行经传媒报道后，「女工会」翌日，即活动前夕，在脸书发出简短通知，称妇女节行动「很遗憾」决定取消，并为此致歉，但未有交代原因。不少人阅后都在帖文下留言要求解释，亦有人表示尊重或明白，有个别人则质疑「咁都要打压?」丶「国安大过天！」，甚或简单地写上作为香港小宪法的《基本法》相关条文：「第二十七条 香港居民享有言论丶新闻丶出版的自由，结社丶集会丶游行丶示威的自由，组织和参加工会丶罢工的权利和自由。」获12人点赞。

社民连：游行受压取消 忧日後敏感日子更多

警务处港岛总区署理高级警司郑威健晚上会见记者时交代，指主办方在「平衡各方利弊」后决定取消游行，故早前发出的「不反对通知书」已经无效，但仍有很多人，包括一些「暴力团伙」声言响应活动，而基于国家安全和公众失序等原因，警方有责任「采取一切适切措施」阻止违法活动；又警告，参与未经批准集结可能违法。

该警司其后以「不作评论」回应记者所有提问，包括事件是否与两会将於同日在北京召开而取消以免中国政府尴尬？有否增加集会须遵守的条件？「暴力团伙」指的是那些组织？

游行虽已取消，但传媒发现，在原定举办的时间前后，警方仍然派出约三十名警员到场戒备和查问行人，部分警员更身穿避弹衣，又有警员摆设摄录机在场拍摄。

现时少有仍示威或摆街站的社会民主连线(社民连)昨晚在脸书发表声明，称四名成员在本月3日，即「女工会」公布取消游行前一天，遭国安处警员问话，警告不得参与游行，否则会予以拘捕。该会对「参与合法游行竟遭到国安警察恐吓及阻挠深感愤怒」，但在压力下只能缺席。

社民连据此质疑，「女工会」取消游行是「事有跷蹊」，是在压力下取消，直言《基本法》第27条所赋予港人游行集会示威的权利惨成一纸空文。而「言论自由受威胁，游行权利遭践踏，这个活生生的事实，即使当政者如何舌灿莲花，唱好香港，也不能掩饰。」

主席陈宝莹表示，这是首次被警告不得参加游行，但警方并未交代以什麽法例作出拘捕。她忧虑，日后举办游行将有困难，感叹敏感日子愈来愈多。

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