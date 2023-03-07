中国被怀疑干预选举 加拿大任命独立调查员

中国/加拿大

加拿大总理特鲁多于3月6日表示任命一位独立专员就中国是否试图干预该国最近两届联邦选举展开调查，回应反对党和各界要求公开展开调查的呼吁。

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加拿大总理特鲁多于3 月 6 日宣布了一系列措施，包括将任命一名独立特别专员，来调查有关中国是否分别在2019年和2021年干涉两次联邦选举。

特鲁多总理表示在未来几天任命这位调查专员，就保护加拿大的民主提出专门建议，而且加拿大总理还任命了两名委员来调查选举结果是否受到外国干预影响。加拿大总理同时要求国会的国安委员会针对此事，检查有关机密文件。

近日，加拿大反对党和媒体一直呼吁对中国是否干预选举进行独立公开调查，这也是本次任命专员的首要任务之一，就是向政府建议包括是否展开司法审查。

加拿大总理表示，任何攻击或者试图攻击该国民主行为都不可接受，并强调，先前的独立报告可证实中国和伊朗、俄罗斯等国政府都曾试图干预加拿大的民主，甚至干涉民众的日常生活。

此前加拿大媒体报道，中国通过提供政治献金等手段试图干预加拿大2019和2021年的选举。

不过中国对此持续否认，中国外长秦刚近日表示这完全是子虚乌有、无稽之谈。

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