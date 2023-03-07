中国2023年伊始外贸仍大幅下跌 脱钩和迁出让前景不明

中国/贸易

中国3月7日公布的数据显示，中国在海外需求不振和疫情恶化的影响下，今年1-2月的累计进出口贸易大幅下滑。

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据法新社发自北京的报道，美国和欧洲经济衰退的威胁，加上通货膨胀的飙升，正在更减弱对中国商品的国际需求。

去年12月，中国当局突然取消了已伤害企业三年的清零措施。这一决定导致Covid患者人数成倍增加，在1月份严重扰乱了生产和供应链。

在这种情况下，据中国海关公布的美元数据，中国今年1-2月的出口再次暴跌，同比跌6.8%。而分析师预测的下跌幅度更甚：估计去年12月下降9.9%之后，今年初会再降12%。

自去年10月以来，中国的销售一直在下降。

去年12月，中国几乎处于停滞状态，当时中国的销售经历了自2020年冠状病毒大流行开始以来的最大降幅，为-9.9%。

中国今年1-2月的进口，根据海关数据，也同比下降了10.2%，比去年12月的-7.5%下降更明显。

至于中国的贸易顺差，今年1-2月顺差合计达到1168亿美元。而去年12月的顺差为780亿美元。

脱钩和迁出

据日本瑞穗银行的分析师Ken Cheung表示，在未来几个月，“由于中国的脱钩趋势和主要市场的衰退风险，中国的出口前景将依然复杂”。

脱钩是指在与美国的地缘政治紧张局势下，越来越多公司将其全部或部分生产或供应链迁出中国。

由于这些紧张局势，中国对美国的出口在今年1-2月同比下降了21.8%。一年前的同一时期，出口仍然增长了12.3%。

中国从美国的进口下降了5%。

北京和华盛顿正在进行一场关于半导体制造的激烈争斗，这些微型电子元件对智能手机、联网汽车和军事设备至关重要。

华盛顿以对其国家安全构成“威胁”为名，在最近几个月加强了对中国芯片制造商的制裁，这些制造商现在受到阻碍，无法采购美国技术。

法新社引述“Pinpoint Asset Management”的经济学者Zhiwei Zhang（音译张志伟）说“（中国）政府已经意识到全球需求的疲软和供应链迁出的威胁给其经济带来的风险”。“这就是为什么中国政府将"增强私人投资者对中国的信心作为"重中之重"。法新社说，张志伟仍然这样相信。

北京每年通常会将1月和2月的数据累计公布，原因是农历新年长假有时赶在一月，有时赶在二月。

中国周日还公布了今年增长"5%左右"的谨慎目标。在2022年，中国的增长为3%，这与最初设定的5.5%左右的目标相去甚远。

法新社说，其实这样的增速让世界大多数主要经济体羡慕不已，但对中国来说，却是40年来最慢的增速之一。

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