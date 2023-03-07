习近平第三任期加强集中权力由党掌控 设定增长方向

周日(3月5日)在北京开幕的人大会议将正式确定习近平的第三个任期，并批准对政府进行重大改组。 机构改革必须加强党的影响力，也就减弱了中央机关的权力，这是法国媒体指出的。

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根据法国回声报报道，来自中国各地的近 3,000 名代表按计划于周日在天安门广场以西巨大的人民宫举行会议，参加新冠“清零”后时代的第一次人民代表大会。

今年这项中国政治的盛大活动受到特别关注。因为习近平在10月召开的中国共产党第 20 次全国代表大会的几个月后，前所未有的（最重要的) 获得第中国共产党总书记三个任期。

报道指出，这次大会，这名北京强人成功地将他忠实的盟友安置在党的政治局中，排除了所有敌对派系。

现在，人民代表大会必须批准实施十年来最大规模中央政府方面的人事变动及改组。

大多数经济学家所预测这项增长：可设定为“5% 以上”或“5.5% 左右”。而这个2022年GDP增速限制在3%世界第二大国，正处于复苏阶段，这也是半世纪以来，中国增长率最弱年份的其中一年。这是由于受到严格的新冠清零政策的影响；中国去年12 月才取消这政策。

瑞士银行UBS高级经济学家张宁指出， “主要目标是刺激消费，但不要指望在消费方面有重大加薪或收入的补贴刺激方案。”

总理一职将由 63 岁的前上海市委领导人李强接任。尽管他去年因对新冠疫情采取灾难性管理而出名，并且从未在中央政府中担任过职务（与其所有前辈不同）。这位习近平的忠实盟友在第 20 次全国代表大会上将会被提升为党内第二号人物。

中国新的“经济沙皇”：何立峰

全国人民代表大会还必须批准任命包括中央银行在内的主要经济和金融机构的新领导人何立峰。他是习近平自 1980 年代以来的盟友，刘鹤退休后，他有望成为中国新的“经济沙皇”。

未来五年，以李强为首的新一届政府成员，在经济复苏有待巩固的情况下，必须迅速抓紧工作。不过，近日的间谍气球事件打破了缓解与美国紧张关系的希望，北京对俄罗斯的暗中支持越来越激怒乌克兰的西方盟友。二十大期间，习近平主要关注国家安全问题（军事、食品、科技、能源等）。

议会会议也应该是揭开改革国家机构（包括金融体系）计划面纱的机会。据官方媒体报道，习近平在向党中央委员会发表讲话时表示，这项全面改革计划将“有针对性、深化、深远，触及深层次利益”。

几年来，习近平对党的中央领导进行了重组，将国务院的许多职责转移到党的机器上，并在党的上面创建了几个小小组，全部由他主持，从而削弱中央机构角色的作用。

预期的改革计划可能会导致更多的部委编入党组织。 所以也就在习近平的直接领导下。

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