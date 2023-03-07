京官指香港国安风险仍在 特首承诺加强搜情报兼迎头打击

中港/政治

香港特首李家超(小图)引述夏宝龙语, 指香港仍有国安风险 2023年3月7日

香港实施《港区国安法》已两年半，联合国不同委员会亦指港人自由人权受到限制，但在东西对垒情况下，中共并未放心，主管香港事务的京官夏宝龙提醒香港特首李家超，指香港的国家安全风险仍然存在，潜伏着破坏力量，港府应制订方案予以迎头打击，阻止它萌芽或蔓延。李家超则承诺，会加强情报搜集，并严厉打击尝试破坏国安和香港利益的人和事。

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政圈关注，港府会否加速落实有香港小宪法之称的《基本法》中有关国家安全的第23条的立法工作，甚至加强使用现有法律。特首及相关官员早前透露，23条的草拟工作，会特别针对间谍活动丶伪装组织丶新媒体新科技等范畴，加强防御。有关立法工作曾由去年推迟至今丶明两年，而律政司副司长张国钧上月中时透露，23条立法期望今年内有实质进展。另外，财经事务及库务局局长许正宇早前表明，须以「底綫思维」审视金融安全风险，亦令市场关注这种中国国安法的提法会否包括在23条立法中。

在北京列席人大会议开幕礼的特首李家超，昨(6日)午后返抵香港後向记者表示，开幕礼当天下午获中共中央港澳工作领导小组副组长夏宝龙接见，对方肯定港府在新班子下的工作，特别是经济发展正朝着正面发展，鼓励港府继续努力，但提醒港府要有忧患意识。

李家超引述夏宝龙解释香港须居安思危时说，香港的国家安全风险仍然存在，亦有一些破坏的力量潜伏在社会，须做好风险管理和各方面的预案，对破坏国安丶香港社会安宁及安全的，都要迎头打击，不要让它萌芽或蔓延。

他自言，已向夏宝龙表示，会做好风险管理，亦会加强情报搜集，确保工作尽善尽美。如有任何人尝试破坏国家安全丶香港安宁，以至香港整体利益，港府一定会很严厉地作出打击，依法追究其法律责任。

李家超不提职衔 夏宝龙卸任港澳办主任可能性提高

出身社会学者的政协刘兆佳认为，北京更关心未来中国与西方角力加剧丶台海和南海有可能军事冲突的情况下，香港作为开放社会面对的国安风险，需善用国安法及其他现行法例防范外部威胁。

另外，夏宝龙会见李家超的消息，首先由国务院港澳办发布，当中以「中央港澳工作领导小组常务副组长丶国务院港澳事务办公室主任」称呼夏宝龙，但在李家超的发言中，未有提及夏宝龙身兼港澳办主任的职衔，只以夏在中共港澳小组的身分作称呼，令夏宝龙在两会後退任港澳办的可能性再被看高一线，但就可能留任中央港澳领导小组。

中共去年杪的「二十大」上，以政治局常委身分兼任中央港澳工作领导小组组长的韩正丶国务院港澳办主任夏宝龙丶香港中联办主任骆惠宁均未进入二十届中央委员会，意味三人会退休，迎来港澳系统的大换班。其后，首任国安公署署长郑雁猡率先在今年1月接替骆惠宁出任中联办主任一职：但在2月，已达70岁的夏宝龙南下深圳，与李家超及部分建制派人士会晤，令个别政圈中人估计，夏宝龙可能留任部分港澳职务。

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