古特雷斯访问基辅 将与泽连斯基会晤

联合国/乌克兰/谷物出口

联合国秘书长古特雷斯周二3月7日抵达乌克兰，将于周三在基辅与乌克兰总统会见总统泽连斯基举行会晤。联合国称，这是一年前俄罗斯入侵乌克兰以来古特雷斯第三次访问这个饱受战争蹂躏的国家。世卫组织称成千上万的乌克兰人受到了"各种伤害"。

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法新社消息，联合国秘书长两位发言人杜加里克(Stéphane Dujarric）及法罕哈克(Farhan Haq）表示，古特雷斯周二早上抵达波兰，并从波兰继续访问行程进入乌克兰。古特雷斯将于周三与乌克兰总统泽连斯基会面，讨论续签去年夏天关于乌克兰谷物出口的国际协议。

法罕哈克在纽约联合国总部举行的新闻发布会上表示，古特雷斯“目前正在乌克兰”。 随同古特雷斯访问的联合国发言人杜加里克早些时候在一份新闻稿中宣布，“联合国秘书长周三上午将在基辅与泽连斯基举行会晤，讨论继续实施黑海谷物出口协议的全部条款，以及其他相关议题”。

这项由联合国、乌克兰、俄罗斯和土耳其于去年7月22日签署的协议，每四个月续签一次，旨在从乌克兰港口出口因战争而受阻的粮食，并缓解战争造成的世界粮食危机。

到目前，根据该协议出口的谷物达2000万吨，协议在11月中旬续签后，将于3月18日到期。

这次出人意料的访问没有公布其他细节，这是继去年4月和8月之后，古特雷斯第三次访问乌克兰。

当被问及在乌克兰之后是否可能访问俄罗斯时，古特雷斯发言人法罕哈克表示，古特雷斯定于周三离开基辅，周四晚上返回纽约，“没有访问莫斯科计划”，但“在离开纽约之前，古特雷斯与俄罗斯副外长谢尔盖维尔希宁进行了（电话）交谈”。

2月23日，联大第十一届紧急特别会议以压倒性多数通过决议，再次要求俄罗斯联邦立即、彻底、无条件地将其所有军事力量从乌克兰国际公认边界内的领土撤出，并呼吁停止敌对行动。

另据报道，世界卫生组织一名高级官员表示，成千上万的乌克兰人遭受了与战争有关的各种伤害，需要康复服务和设备。

世卫组织欧洲地区办事处的萨提什（Satish Mishra）向媒体表示，这些伤害包括骨折、截肢、脊髓损伤、脑部受伤和烧伤。

萨提什补充说，对医疗机构的攻击，更少的医护人员和电力短缺使人们难以获得护理。

世卫组织另一位官员摩根表示，2019年冲突前几年，乌克兰的大约一半人口可能会从康复服务中受益，这主要与非传染性疾病有关，例如心血管疾病或糖尿病。

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