日本新型主力火箭发射再次失败 重创日本航天业

日本/火箭发射

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和三菱重工业公司7日上午发射了新型主力火箭H3的1号机，但因第二级发动机未能点火，发射再次宣告失败。在2月17日的发射中，1号机发生主发动机控制装置供电中断数秒的故障，导致发射中断，日本宇宙航空研究开发机构认为可通过修改程序解决问题，此前刚定下6日的发射时间，由于气象条件不理想，改为7号，而此次结果表明H3的1号机发射完全失败。

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H3的1号机于日本时间7日10时37分55秒按预定时间发射，虽然顺利进行到辅助助推器分离和一级发动机分离，但二级发动机没有点火，发射人员判断无法完成任务，发射后835秒发出自毁指令信号。 据信，火箭将在菲律宾东海岸外的海域落下。

H3是2001年登场的H2A火箭的后续机型。据悉其卫星发射能力是之前的1.3倍，成本则降低一半，约为50亿日元（约合人民币2.6亿元）。

该火箭原计划把用于掌握灾情的先进光学地球观测卫星“大地3号”从种子岛宇宙中心（鹿儿岛县）送入预定轨道。

“大地3号”卫星结构类似数码相机，主要在白天对地面状况进行高精度观测，同时搭载了能检测出两种红外线的防卫装备厅的传感器，原计划用于验证能否用于探测弹道导弹发射等军事用途。根据计划，还将用来发射向国际空间站及绕月基地运送物资的新型无人补给机。

日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 于日本时间下午 2:00 举行了新闻发布会，宣布故障是由于二级发动机未能点火。

不过，目前只明白发动机本身没有点火的事实，并不知道原因。日本宇宙航空研究开发机构表示：我们将究明为何没有点火的原因。 然而，这并不意味着未来H2A的发射会停止。

此外，关于搭载的先进光学卫星“大地3号”，包括再开发的必要性在内，将与相关省厅和民间企业进行讨论。 对于稍后预定发射的“大地4号”，将在分析失败火箭方面故障原因的基础上，考虑未来的发射计划。

据《每日新闻》7日报道：东京理科大学航空宇宙工学教授米本浩一说：“二级发动机使用了新技术，例如电气化驱动。有可能是电器系统异常，但是由于失去了火箭本身，就很难确定原因，我们只能从这次飞行的数据中猜测，调查原因并采取对策需要数年时间。”

他说：“这次失败将对日本的航天工业产生重大影响。H3 火箭的设计目的是比以前的旗舰火箭更强大并降低成本。如果这样下去，可能失去日本宇宙开发的基干部分。宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 有一个重复使用火箭的计划，但是这次失败也可能影响其研究和开发。”

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