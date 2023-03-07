白宫对国会两党议员提交禁止TikTok法案表示欢迎

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美国白宫2月7日周二对国会两党议员提交法案，禁止 TikTok等应用程序，表示欢迎。

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法新社消息，美国国家安全顾问沙利文在一份声明中表示，对国会两党议员周二提交的禁止TikTok等应用程序法案表示欢迎。沙利文表示，这份由一名民主党参议员和一名共和党参议员提交的议案，“将允许美国政府阻止某些国家的开发技术产品威胁到美国民众的个人数据和美国的国家安全”。

提交禁止中国短视频应用程序Tiktok的是民主党籍参议员马克·沃纳（Mark Warner）和共和党籍参议员约翰·图恩（John Thune）。担任参议院情报委员会主席沃纳3月5日表示，该立法旨在让政府禁止外国技术产品，如中国公司所拥有的TikTok应用软件。

美国国会众议院外交事务委员会上周三投票决定，授予总统拜登禁止 TikTok 的权力，这项举措如得到落实，将是美国对社交媒体应用程序影响最深远的限制。

白宫上周给了政府机构30天的时间，以确保TikTok不被安装在任何联邦政府的设备和系统上。美国已经有30多个州下达了类似禁令。加拿大和欧盟的政策机构也禁止了将TikTok加载到其公有设备上。

周一，北约成员国丹麦国防部基于保护网络安全，禁止员工在作业手机使用短视频分享应用程式TikTok。丹麦国防部发表声明指出，丹麦网络安全中心评估后发现有间谍活动风险，并称TikTok"在装置上要求获得特定权限及存取权"。丹麦国防部称将"禁止官方单位使用这款app"，并称这是因为"国防部内有重大安全考量，加上使用这款app的工作相关需要相当有限"。

纽约时报称，西方立法者和监管机构越来越担心，TikTok及其母公司字节跳动可能会把位置信息等敏感用户数据交给中国政府。他们指出，法律允许中国政府秘密要求中国公司和公民提供数据，用于情报收集活动。他们还担心中国可能会利用TikTok的内容推荐来传播虚假信息。

TikTok长期以来一直否认此类指控，并试图与字节跳动保持距离。

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