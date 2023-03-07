白宫称美中关系不变 反对片面改变台海现状

美国/台湾/中国/政治

针对中国外长秦刚关于美中关系的最新讲话，美国白宫周二重申美中关系竞争而不冲突立场，并表示美中双边关系不变，美国一中政策不变，也不乐见台海现状片面改变。美国并表示支持立陶宛抗中胁迫，力挺双方深化经济关系。

广告 继续浏览后续

中央社消息，秦刚在上任后首场外交部长记者会谈及美中关系时，指责美国对中国的认知和定位出现了"严重偏差"，把中国当成最主要对手和最大地缘政治挑战。

秦刚并指出，美国声称要替中美关系加装护栏、不冲突，实际上是要中国"打不还手，骂不还口"。他表示，“如果美方不踩煞车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，必然陷入冲突对抗。”

对于秦刚的"好战言词"，美国白宫国安会战略沟通协调官柯比（John Kirby）周二在媒体简报中重申，美国寻求与中国竞争但不冲突的立场，他说，“我们的目标是赢得与中国的竞争，但我们绝对希望保持在这个层次”。

柯比并进一步指出，美国一中政策不变，不支持台湾独立，不乐见台海现状片面改变，绝对不希望看到武力改变现状。

在被问及媒体报导台湾总统蔡英文将在4月初访美，预计在加州里根图书馆（Reagan Library）发表演说，并与美国联邦众议院院长麦卡锡（Kevin McCarthy）会晤时，柯比首先表示，无法代蔡英文就其旅行计划发言。

柯比重申，美国基于台湾关系法对台湾的支持，协助台湾拥有足够的自我防卫能力。美方日前才宣布提供台湾包括F-16战机军火和相关设备军售，以实现台湾关系法法规与精神，以及跨党派对台湾的支持。

另外，白宫国安会战略沟通协调官柯比并表示，美国长期支持立陶宛对抗来自中国的胁迫，并将其转化为经济机会。美国也欢迎立陶宛与台湾在半导体与其他领域展开合作，深化经济伙伴关系。

美国国务卿布林肯此前在国务院会见立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis），会后双方并发表联合声明。

柯比周二在白宫媒体简报中被问及美国与立陶宛对话以应对印太地区挑战，以及美国如何协助立陶宛对抗中国胁迫时表示，美国与立陶宛有非常坚实关系，立陶宛是北约盟邦与亲密伙伴。

他指出，美国长期支持立陶宛对抗中国胁迫，并将胁迫转变为经济机会。美国作为第三方，加入向世贸组织（WTO）提出的针对中国对立陶宛歧视性贸易行为诉讼，美国也欢迎立陶宛与台湾在半导体与其他领域的合作计划。

柯比指出，美国将持续与立陶宛一起努力，深化立陶宛与台湾强健经济伙伴关系，支持台湾有意义参与国际活动，并发展与深化人民往来。

立陶宛因2021年同意与台湾互设代表处遭到中国经济胁迫，尽管经济蒙受损失，立陶宛并未屈服于中国压力。在驻立陶宛台湾代表处2021年11月正式成立后，立陶宛驻台代表机构“立陶宛贸易代表处”也在去年11月正式揭牌运作。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅