联合国委员会促「检讨」港国安法兼撤热线 港府表强烈不满及拒绝

香港/国安法

联合国经济丶社会及文化权利委员会（CESCR）就香港履行相关国际公约的情况发表审议报告，关注《港区国安法》对司法独立丶组织工会丶教育和文化等多方面权利凡限制，促请港府与中方合作，检讨国安法，确保港人得享上述权利及自由；另外，。委员会又建议当局废除国安热线，指热线影响公民社会丶工会丶教师等群体的工作及表达自由。

广告 继续浏览后续

港府回应时指，委员会偏听偏信，以偏概全，一面倒地「妄议」香港人权状况，甚而将「审议工作政治化」；对委员会执意就香港多方面情况作出失实和误导的内容，港府表示「强烈不满和坚决拒绝」。

联合国经社文委员会昨(6日)午发表审议中港澳履行相关国际公约的结论性意见，在香港部分，委员会表示，关注到有报道指，《港区国安法》实质上彻底破坏(abolished)了香港的司法独立，并藉该法向专上教育师生施压，包括审查内容丶破坏学术自由，以及作出拘控；另又骚扰和拘捕漫画家丶审查电影和电台播放，特别是广泛地监察和审查网上言论，对市民分享科学进程造成负面影响；委员会又关注国安法连同其他本土法例法规的使用，阻碍了市民自由组织工会的权利。

委员会建议港府与主权国一起检讨国安法，确保香港的司法独立丶组织工会权利丶学术自由及艺术自由获得充分享用，并保障公民社会持分者丶记者丶人权捍卫者丶律师等人士能正常工作，以便经社文权利和法律援助得到保障。

经社文委员会的检讨诉求，较联合国人权事务委员会去年7月审议公约落实情况后，直接促请港府暂缓使用和废除国安法的要求来得委婉。

不过，经社文委员会却又直接要求港府取消实施两年多的国安热线。委员会指出，国安热线的广泛使用，可能对公民社会丶工会丶教师及其他持分者的工作和表达造成不利效果。

港府在2020年中实施国安法，同年11月开始开设「国安处举报热线」，两年多来，警方收到超过40万个讯息；而去年6月推出的「反恐举报热线」，则收到接近1.3万个讯息。警务处长萧泽颐上月回顾工作时，赞扬市民的举报工作。不过，社会有不同声音，认为热线影被滥用，造成寒蝉效应，亦会削弱社会的互信。

对于委员会报告，港府接近今日凌晨时发表五千多字的长文反驳。港府声明，强烈反对委员会在听取港府解释後，仍偏听偏信部分不实信息和歪曲报道，以偏概全地在「所谓结论」中一面倒妄议香港人权状况，执意作出失实丶偏颇和误导的内容，港府对此表示强烈不满和坚决拒绝。

针对委员会就国安法的不同建议，港府发言人表明，建议没有事实基础兼令人费解。发言人重申，国安法实施后，港人得享各项权利与自由，对委员会抹黑港府在2019年「黑暴」期间的执法行动，港府强烈反对，强调该法令香港恢复稳定，重回发展正轨。

至于委员会建议废除国安处举报热线，发言人直指「无理」，称热线便利市民透过不同平台提供与国家安全相关的资料或举报。

另外，对于委员会建议港府成立独立的人权委员会或机制以保障市民得享人权丶制订一条全面的反歧视条例以保护性小众免受歧视丶以及检讨申请公屋的门槛以便低下阶层受惠，港府分别以「没有迫切需要」和「按既定机制」检视来加以拒绝。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅