邱国正证实台美正磋商让美军储备弹药存放台湾

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台湾国防部长邱国正6日在立法院首度证实，台湾正在和美方磋商，美军打算把目前在东亚的储备弹药等军备库存，改存放到台湾。有学者透露，这是为了落实美国国防授权法要求的条款，当台湾发生紧急状况时，美军人员只要快速抵达，就可以立刻发挥战力。

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邱国正6日到立法院外交及国防委员会报告时，国民党立委江启臣质询说，陆军准备派遣联兵营前往美国协训，台美军事交流的层级提高，美国有没有可能在台湾重设军事顾问团？邱国正答复说，目前没有这种考虑，也没有听说美方有这个做法，但台美军事交流是不断在做的。

立委进一步质询，台湾目前是否已经存放美军弹药，让台湾变成美军军备的储备库？邱国正说，弹药存放是台湾军方平时战备就在检讨与盘点的，不管有没有外国军队的弹药来，台湾自己也会作检讨，不一定要等美军介入。

江启臣追问，这代表现在正在谈吗？邱国正说，现在的确正在做，他说，「不是美方讲什么我们才做」。江启臣再问，比如美方将原本放在南韩、日本、菲律宾的储备弹药，将美军在东亚的军备库存，改存放到台湾？邱国正，「这也正在谈当中」，至于哪一类弹药最多？他不便公开说明。

对于邱国正证实，台美双方正在磋商，要把美国的储备弹药存放在台湾。台湾的国防安全研究院「国防战略与资源研究所」所长苏紫云表示，这个概念大约在两年前，就有美方的政治及军事人士提出来，目的是要在台湾增加预置弹药装备的储存库。这是为了落实2023年美国国防授权法所要求的条款，也就是要在台湾增加这些物资的储备，以备万一的时候，可以给美军使用，当然也可以给国军使用。

另外，英国「金融时报」（Financial Times）报导，美国众议院议长麦卡锡已经跟台湾总统蔡英文达成共识，两人预计4月在美国加州会面，以避免前众议院议长裴洛西去年8月访台时，中国军方大动作响应的情况重现。

对此，台湾外交部长吴钊燮今天答复媒体询问时指出，元首外交是外交工作非常重要的一环，更是外交部的重责大任。但现在还没有任何具体的规划出来，因此外交部不会对外说明，未来如果有确定的计划出炉，外交部跟总统府都会对外说明。

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