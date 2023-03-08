王沪宁：躺平料将令中国逾400万人染疫死亡

中国/新冠疫情

中国以清零政策应对武汉肺炎，随之而实施的封控措施令经济备受冲击和质疑，中共政治局委员王沪宁向香港政协委员解释，中国不能躺平，因为据中国评估，若采取与美国一样的病毒共存策略，将有四百多万人因为疫情离世，这是中共管治下无可能向人民交代的事。

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中国官方过去未有提及躺平会导致多少人染疫死亡，只是强调采取与病毒共存对人口大国的中国来说，是不可承受之重。王沪宁今早会见香港和澳门政协委员，有与会者向香港传媒引述王沪宁披露中国的推断死亡数字。

中国的染疫及死亡病例一直难以说清楚。总部位于英国的健康数据分析公司Airfinity在中国通关後的1月11日发表报告，指中国由去年12月7日全面松绑严厉的“清零”疫情封控措施至报告公布时，累计死亡人数将高达58.4万人。该公司预计，中国全境至4月底累计染疫死亡病例将达到170万人。但到了2月9日，中国官方称，截至该日，新冠的死亡病例是83150人，而美国《纽约时报》综合四家独立研究机构的评估指出，截至2月16日，中国自2020年以来，疫情可能已造成100万至150万人死亡。

根据公开数据，疫情爆发以来，美国有1.03亿人受感染，113万人死亡。

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