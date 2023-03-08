瓦格纳雇佣军宣称攻占巴赫穆特东部地区 北约警告：巴赫穆特可能在未来几天沦陷

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俄罗斯瓦格纳雇佣军集团3月8日周三宣称，已攻占俄乌两军激战数月的巴赫穆特东部地区；北约秘书长斯托尔滕贝格警告：巴赫穆特可能会在未来几天沦陷；乌克兰总统泽连斯基也警告，俄军一旦攻占巴赫穆特，深入进攻乌克兰东部道路将"畅通无阻"。

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法新社消息，瓦格纳雇佣军集团负责人普里戈津周三在Telegram上发表的一个音频中表示，瓦格纳雇佣军已占领了巴赫穆特的东部地区。他还补充说，“巴赫穆特卡河以东的一切都完全在瓦格纳的控制之下。”

法新社称，守卫这座城市的乌克兰军队面临被包围威胁之际，北约秘书长斯托尔滕贝格周三也表示，不排除巴赫穆特在未来几天内最终沦陷的可能”。

斯托尔滕贝格在瑞典斯德哥尔摩出席欧盟国防部长会议期间向媒体表示，"我们看到俄罗斯出动了更多部队和更多武力，俄军企图以数量来弥补质量的不足"。他说，"俄军死伤惨重，但另一方面，我们无法排除巴赫穆特在未来数天最终陷落的可能。"

北约强调继续支持乌克兰，斯托尔滕贝格称，"陷落并不必然代表战事已临界转折点"。他说："这只凸显，我们不应低估俄罗斯，我们必须继续向乌克兰提供支持。"

乌克兰总统泽连斯基表示，巴赫穆特如果沦陷，将为俄罗斯军队纵深进攻乌克兰东部打开“畅通无阻的道路”。泽连斯基本周宣布加强部署在巴赫穆特的军事力量。

泽连斯基周三在接受美国有线电视新闻网 (CNN) 采访时警告，在(攻占）巴赫穆特之后，俄罗斯人“可以走得更远。他们可以去克拉马托尔斯克，他们还可以去斯洛维扬斯克。对他们(俄军）来说，前往乌克兰其他城市的道路将是畅通无阻的”。

欧盟各国国防部长周三举行会议，商讨增加国防生产并将弹药紧急运交乌克兰的计划。乌克兰目前每天都消耗数千发砲弹。

欧盟外交政策负责人博雷利表示，建议欧盟斥资10亿欧元，为乌克兰联合采购弹药并补充库存。

乌克兰国防部长列兹尼科夫之前敦促欧盟，支持一项以40亿欧元购买100万枚炮弹的计划，以帮助乌克兰抵抗俄罗斯的入侵并补充库存。

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