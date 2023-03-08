美国情报部门报告：习近平第3任将对台施压并削弱美国影响力

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美国国家情报总监办公室周三向国会提交年度威胁评估报告指，进入第3任任期的中国国家主席习近平在未来数年内，将对台湾持续施压，寻求统一台湾，并试图削弱美国影响力。

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路透社报导，在美国联邦参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）就美国国家安全面临的全球威胁召开年度听证会之际，美国国家情报总监办公室（ODNI）周三公布了相关评估报告。报告对中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗对美国构成的威胁提出警告，也提到气候变迁、卫生安全等威胁对国家安全影响。

中央社报道，报告在谈到中国时表示，"中共将持续努力实现习近平愿景，让中国成为东亚与世界舞台的主要力量。在习近平进入第3任任期时，中共将对台施压以走向统一，削弱美国影响力，分化美国与其伙伴关系，并建立有利于其专制制度的规范。并在符合其利益时，寻求降低与美国的紧张关系"。

美国国家情报总监办公室报告指出，北京视日益激烈的美中竞争关系为划时代地缘政治转变的一部分，并认为美国对北京的外交、经济、军事与科技措施，是为防止中国崛起与破坏中共规则的作为。北京将不断透过经济、科技、外交强化军事实力，以加强中共统治，确保主权领土与区域优势并追求全球影响力。

不过报告也提到中国面临的国内与国际挑战，包括人口老化、严重的企业负债、经济不平等，以及中国对台湾与其他国家作为的抵制等，可能会阻碍中共领导人的野心。

报告指出，中国政府透过展现实力，迫使区域邻国默认其偏好，包括对领土、海域与空域以及对台湾主权的主张。

谈及台湾问题，报告指出，2023年，北京将持续施压并可能为台湾走向统一提供诱因，也将对美台接触增加作出回应。北京声称美国将台湾作为破坏中国崛起的"棋子"，并将在2022年行动基础上，采取进一步行动反对美国对台湾的支持，包括更多军机越过海峡中线或发射导弹飞越台湾等。

报告担心，如果北京成功实现目标，取得对台湾的控制权，将带来广泛影响，包括半导体芯片的全球供应链受损，因为台湾主导尖端芯片生产。

在南海部分，报告指出，北京将持续使用空军、海军、海岸警卫队与民兵持续恫吓竞争对手，并试图宣示对争议地区的有效控制。中国也以类似手法，在东海向日本施压。

美国情报机构发表报告并指出，中国将持续与俄罗斯合作，继续试图挑战美国，不顾俄罗斯侵略乌克兰引发的国际反弹。报告指出："尽管俄罗斯入侵乌克兰引发国际反弹，中国仍会持续在外交、国防、经济及科技方面与俄国合作，继续试图挑战美国。"

美国国家情报总监（DNI）海恩斯（Avril Haines）表示："也许无庸置疑，中国正在全球范围内在经济、科技、政治及军事方面日益挑战美国，这仍是我们空前的优先处理事项。"

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