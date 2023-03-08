美国情报首长：中国可透过TikTok控制数据 法国数字经济部长代表将会见字节跳动负责人

美国/法国/中国/Tiktok

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷3月8日周三表达对TikTok带来的美国国家安全隐忧，他称，中国政府可以透过TikTok控制美国数百万用户数据，并借此影响公众言论，包括关于台湾的论述。而法国数字经济部长代表巴罗，周五将会见字节跳动总法律顾问埃里希·安德森，关注Tiktok用户数据安全等问题。

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中央社消息，美国联邦参议院情报委员会周三举行全球威胁听证会，委员会副主席卢比奥（Marco Rubio）在质询克里斯托弗·雷（Christopher Wray）时，问及中国是否可以要求TikTok母公司北京字节跳动（ByteDance）的合作，控制数百万用户数据时，克里斯托弗·雷回答"是的"。

卢比奥并追问中国是否可能利用TikTok推动自身论述，以分化美国民众看法，比如在入侵台湾时，确保美国民众看到的影片大谈为何台湾属于中国，以及为何美国不应该干预时，克里斯托弗·雷再次给予肯定答覆。

美国联邦调查局(FBI）局长克里斯托弗·雷还进一步表示，美国民众需要了解到，对美国而言，私营部门与公共部门的区隔是神圣不可侵犯的，但这是"一条在中共运作上不存在的线"。

在回答参议员本内特（Michael Bennet）质询时，克里斯托弗·雷指出，拥有最佳讯息者即能拥有权力。进行各项大数据操作即是对数据的控制，对演算法的控制，以掌握影响力。这是对软体的控制，以存取数百万台设备，这是一个最终由中国政府控制的工具。

10多位美国联邦参议员周二提出法案，如果中国应用程式（App）TikTok等外国科技技术对美国国安构成威胁，政府将有权予以下达禁令。参议院情报委员会主席的华纳（Mark Warner）表示，这项法案让美国商务部得以对TikTok等构成国安风险的科技技术施加包括禁止在内的多项限制措施。

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）也特别发出新闻稿赞扬这项跨党派法案。沙利文在声明指出，这项跨党派法案"将赋予美国政府权力，阻止某些外国政府利用技术服务，导致美国民众的敏感数据和美国国家安全暴露在风险之中"。

另外，法国也开始警惕tiktok带来的安全隐患。

法新社报道，法国数字经济部长代表巴罗(Jean-Noël Barrot）周五将会见字节跳动总法律顾问埃里希·安德森（Erich Andersen），安德森目前正在欧洲巡回访问，以回答欧洲各国对字节跳动有关用户数据访问权限的质疑和批评。

巴罗将向TikTok母公司字节跳动(ByteDance）的总法律顾问安德森就字节跳动公司的总体目标和执行策略，以及为保护其用户数据而采取的措施等提出问题。

另外，法国参议院调查社交网络TikTok使用情况的委员会也将于周一开始工作，届时将听取人工智能研究员马克·法杜尔 (Marc Faddoul) 的有关报告。

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