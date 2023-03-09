扎波罗热核电厂安全堪忧 原子能机构呼吁立即采取行动

国际原子能机构/乌克兰/扎波罗热/核电

国际原子能机构总干事格罗西3月9日周四在奥地利维也纳向该机构理事会紧急通报，乌克兰南部的扎波罗热核电站于当地时间9日早上5点左右失去所有厂外电力，不得不启动应急柴油发电机来满足基本的核安全与安保功能的需要。

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据报道，俄罗斯于当地时间9日凌晨对乌克兰多个州发起新一轮导弹袭击，包括首都基辅在内。受此影响，欧洲最大的扎波罗热核电站最后仅存的750千伏外部电缆被切断；而另一条330千伏备份电缆在几天前就已受损，目前正在维修当中。

格罗西强调，这是自乌克兰战争爆发以来扎波罗热核电站第六次完全失去厂外电力，并不得不进入应急运行模式。而自2022年11月23日以来，这一情况尚属首次。

格罗西在国际原子能总署（IAEA）35国组成的理事会中说："我们每一次都是在碰运气，如果我们一再这样，终有一天运气会耗尽。"

格罗西已与乌克兰和俄罗斯双方商议数月，希望能在核电厂四周设立保护区，但谈判似已停顿。

他表示："我们必须致力维护这座电厂的安全，必须现在就致力于这件事，必须有所行动。我要提醒各位，这可是欧洲最大的核电厂。"

他指出，自俄军一年前占领这座电厂以来，这已是第6次断电，也是去年11月以来首次断电。

格罗西说，"不能再这样继续下去了，各方的麻木不仁令我震惊。我们做了什么足以避免核灾难发生"？他说，“我将继续就此展开紧急磋商和沟通。”

负责扎波罗热核电厂营运的乌克兰国家核电公司（Energoatom）表示："在导弹攻击下，乌克兰电力供应系统连接扎波罗热电厂的最后一根电线已断电。"

乌克兰国家核电公司并说，应急柴油发电机可提供厂内用电10天，而"倒数计时已开始，如果这次无法及时恢復复外部供电，对全世界造成影响的辐射外洩灾变恐将发生"。

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