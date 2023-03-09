澳洲周六取消中港澳旅客入境前须检测要求 美国称考虑中

澳大利亚/中国/旅游

澳洲政府宣布，本周六(11日)起，由中国内地丶香港和澳门入境的旅客，毋须再提交病毒检测阴性证明。另外 ，美国传媒彭博同讯社报道，美国正考虑撤销有关要求，最快本星期内落实。

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外电报道，澳洲卫生部长毕拿(Mark Bulter)解释撤销检测要求时指出，中国的疫情已经在去年12月底至今年1月初达到高峰，而中方定期向全球共享流感数据倡议组织提供的数据亦显示，未有发现须特别关注的新变异株，现时放宽限制是明智和合理。

中国自1月放宽通关，但不少国家基于对中国疫情的不透明而采取特别措施，要求来自中国的旅客入境前须提供核酸检测阴性报告，又或加强抽查中国旅客，作为中国特区的香港和澳门亦面对同样要求。中方认为有关限制没有必要，指各国的防疫措施应当科学适度，希望各国为中外旅客提供更多便利。

与此同时，彭博报道，美国疾病控制及预防中心证实，计划取消对来自中国的旅客进行强制新冠检测的要求。

中心表示，采取公共卫生措施是为了保护美国公民及社区，正致力确定新冠疫情规模及进一步了解正在流行的变异病毒株。

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