美国制裁多家中国企业 指其协助伊朗获取无人机部件

美国/中国/伊朗/制裁

美国3月9日周四宣布，将五家中国企业和一名个人列入制裁黑名单，美国指这些中国公司向伊朗无人机制造商供应零部件。

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法新社消息，美国财政部指这些中国公司与俄罗斯对乌克兰的袭击以及伊朗对海湾地区油轮袭击存在"间接联系"，俄罗斯和伊朗都使用了伊朗无人机工业公司（HESA）制造的Shahed-136型无人机 。

根据美国财政部声明，被制裁的中国企业来自杭州、深圳、桂林和香港。美国财政部指，这些企业向由伊朗国防部控制的伊朗飞机制造公司，供应无人机部件，这些伊朗制无人机被俄罗斯用于对乌克兰的行动，因此伊朗与乌克兰平民伤亡有直接关系。

美国财政部指，位于杭州、深圳、桂林和香港的公司“负责（向伊朗无人机公司 HESA）销售和运送数以千计的航空部件，包括可用于无人机的部件”。

财政部副部长纳尔逊表示：“伊朗与俄罗斯在乌克兰使用伊朗无人机造成的乌克兰伤亡直接相关。”

美国财政部并同时制裁另外39家来自伊朗、香港、中国和迪拜等地的公司和实体，指它们构成"影子银行"网络，协助受制裁的伊朗实体进入国际金融体系和出售石化产品，违反国际对伊朗实施的制裁。

美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）称，伊朗建构了复杂的逃避制裁网络，由外国买家、找换行和数十家幌子公司合作，帮助受制裁的伊朗公司继续进行贸易。

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