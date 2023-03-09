美国谴责俄罗斯对乌克兰发动新一轮空袭

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美国周四谴责俄罗斯对乌克兰发动新一轮大规模袭击；俄军周四使用包括6枚"匕首"高超音速导弹在内的武器，针对乌克兰能源基础设施发动大规模空袭，造成6人死亡，大规模断电。德国总理朔尔茨周四表示，俄罗斯总统普京没有任何意愿通过谈判结束乌克兰战争。

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法新社消息，美国白宫发言人奥利维亚·道尔顿 (Olivia Dalton)周四向媒体表示，俄罗斯周四向乌克兰发动大规模导弹及无人机袭击，造成乌克兰至少6人死亡，俄罗斯此举"残忍"而"不合理"。

俄罗斯9日对乌克兰发动数周以来最大规模空袭，造成至少6人死亡，并导致这个饱受战火蹂躪的国家大规模停电，包括俄军控制的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄军持续尝试攻占乌克兰东部城市巴赫穆特（Bakhmut），乌克兰军方至少在10个地区击落了俄军发射的近半导弹。

乌克兰军方指出，俄罗斯在主要针对能源基础设施的攻击中发射81枚导弹并出动8架无人机，使用的武器包括乌克兰无法拦截的6枚"匕首"（Kinzhal）高超音速导弹。

乌克兰总统泽连斯基证实，在10个地区的基础设施和住宅建筑被袭击，泽连斯基并在Telegram上发文称，“占领者只能恐吓平民，这就是他们所能做的，但这不会帮助他们，他们无法避免对所做的一切负责。”

乌克兰官员证实空袭造成六人死亡，包括基辅两人死亡，赫尔松三人死亡，第聂伯罗一人死亡。包括首都基辅、黑海港口敖德萨、第二大城市哈尔科夫等10个地区遭到袭击。至于在袭击中停电的扎波罗热核电站正利用柴油发电机供电，以防止反应堆燃料过热。

俄罗斯国防部则表示，这次行动是要"报复"乌克兰破坏分子本月初潜入布良斯克州发动的袭击。行动中，俄军使用了包括"匕首"高超音速导弹在内的远程高精度武器，打击乌克兰的主要军事设施、军工企业及能源保障设施等目标。

乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克表示，在周四凌晨一连串导弹袭击乌克兰并造成6人死亡后，俄罗斯“又回到了他们的旧计划”。

波多利亚克在推特上发文称，“俄罗斯人又回到了他们的旧计划——在人们睡觉时的夜间对乌克兰进行大规模导弹袭击，大多数地区都发生了爆炸——基础设施和住宅区都受到了打击，扎波罗热核电站断电，乌克兰部分地区没有供水和供电。”

另外，德国总理朔尔茨3月9日表示，俄罗斯总统普京没有任何意愿通过谈判结束乌克兰战争。

朔尔茨接受德国媒体NBR访问时称，"目前不幸的是，他没有看到普京有任何谈判意愿"。但朔尔茨也认为，乌克兰如要实现和平，必须决定准备接受什么谈判条件。

对于俄乌战事影响能源供应，朔尔茨指稳国的能源供应到明年冬天仍将充足，他并称由于对气候保护的大量投资，德国经济正朝着1950至60年代的速度高速增长。

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