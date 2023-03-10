习近平从此比毛泽东更有权力 法媒评

中国国家主席习近平从此比毛泽东更有权力。法国回声报署名鲁索的这篇专文指出，这位中国领导人已于去年连任中共中央总书记，并于周五获得一致任命，任期五年。 现在，他比他之前的任何其他共产党领导人都集中了更多、更大的权力，他想加速中国力量在世界舞台上的“重生”。

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中国共产党领导人习近平本周五毫无意外地连任，执掌世界第二大经济体的第三个五年任期。

投票是在立法会议期间进行的，该会议旨在未经辩论批准专制权力的所有决定。

因此，它的再连任得到了 2,952 名“人大代表”的一致批准，然后他们以完美的编排从人民大会堂的长椅上站起来，向他们的领导人献上长时间的鼓掌，而这位领导人一如既往地没有放弃丝丝微笑。

习近平的这项经过大多数票选后的“胜利”只不过是他在去年秋天再度成为最高权力中国共产党的领导人后的一种走形式罢了；这个党指挥了中国所有的政治机构，以及指导一项为能取消对国家主席任期多寡限制的立法修正案。

再没有任何对手了

丹佛大学的赵穗生教授上周指出，习近平“现在是自 1949 年开始的中华人民共和国历史上最有权势的领导人。在制度上来说，他的权力之大甚至超过了毛泽东。”

连中国共产党的开国元勋毛泽东本人，拥有国家元首的头衔也没有超过10年。

对于许多专家来说，现年 69 岁的习近平从此自己一个人就可以决定他可长长久久的担任国家主席。

赵穗生还说：“他逐渐改变了权力内部的决策体系。 我们已经从凝聚集体共识决策的模式，转变为习一个人决策的模式。 他在党的政治局常务委员会中只任命信任的人，因为他们忠于他个人和他的意识形态，而不是因为他们的执政能力和功绩”，

总理李克强被认为立场有点太“自由派”并且经济注重增长甚于意识形态，李克强将在未来几天被对习最忠诚的李强取代，李强没有任何的部长职务经验。赵穗生警告说， “从此不再可能找到任何竞争对手。” 因此，即使不是终身，习近平至少也可以统治中国十年。”

随着权力规则的剧变和关键决策中心集中围绕着他个人

习近平解除了邓小平在 1980 年代实施的行政和政治改革的很大一部分，正是为了防止一个人控制整个中国政治体系，防止国家重新掉入毛泽东执政时期最后几年的创伤。

与美国面对面 ：在他权力的巅峰时期，习近平现在将能够加速中国的“复兴”重回中国梦，他自 2012 年就任国家元首以来就将其定义为党的最终使命。

亚洲协会中国分析中心主任贝茨吉尔 (Bates Gill )在二月底的一次研讨会上解释说:“对于习近平来说，只有共产党才能看清历史的种种动向，才能在中华民族的荣誉被外来势力侵犯的情况下，抹去过去的奇耻大辱，实现中华民族的复兴。”

然而，在这一努力中，中国政权将不得不克服许多挑战。

在面对某些外国投资者越来越强的不信任，而且正在中国以外的地方寻找替代的生产地点，以及严重的人口减少危机，中国政府将不得不应对其经济增长的结构性放缓。特别是，中国政府将面临来自美国的“阻力”，美国把与中国的战略竞争作为其外交政策的优先轴心。

为“斗争”做准备 ：在他们罕见的公开干预过程中，本周，在召开全国人大会议当中，中国领导阶层暗示，他们的国家已准备好与西方或试图破坏其国家“重生”的国家进行对抗。

习近平本人认为，中国正面临美国及其盟友的“全面围堵打压”。这名中国领导人警告大家说：“未来一个时期，我们面临的风险挑战将越来越多、越来越严峻。” 他同时也督促权力干部在准备“斗争”的同时保持“冷静和专注”。

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