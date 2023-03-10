习近平再任中国国家主席 党政军全权有称伟大舵手

中国/习近平

习近平自2013年开始执政，2018年首次连任国家主席，3月10日星期五今天，在中国人大一致投票中，习近平不出所料地再次当选为中国国家主席。他将在第三个五年任期内完成史无前例的任务。本台报道称，一个伟大的舵手准备好在国际关系的 "波涛汹涌的大海 "中掌舵中国的船只。

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习近平赢得中华人民共和国主席的第三个任期。今天，中国人大会议计票员在聚集在北京人民大会堂的代表面前宣布说，共有2952张选票被统计，2952张选票被确认投赞成票有效。本台驻北京的记者斯特凡-拉加德说，习近平被在场的人一致推选为连任。投票中没有反对票，也没有弃权票，随即掌声长鸣。在任职十年后，这位中国领导人已经淘汰了他的所有竞争对手。这次投票对应了去年10月中国共产党第二十次代表大会的一项具有强烈的政治意义决定，即习近平第三次连任中国共产党总书记。

中国中央电视台播放了周五上午人大会议的最后部分。它显示了中国红色精英团结在习近平周围。对中国国家中央军事委员会的主席任命也是如此；在这里，人大代表也没有造成一丝悸动涟漪：2952票全票赞成，再次任命习近平为军队首脑。随即又是长时间的鼓掌。

白色、蓝色和卡其色的军装仪饰，来自中国军队三军的多名军官手持中国宪法的红皮书走到主席台。这个标志是为了提醒人们，在五年前修订宪法，取消对国家主席任期的限制，并开启了国家主席终身任职的可能性，是获得宪法的认可与保证。中国一个伟大的舵手就此准备好在国际关系的 "波涛汹涌的大海 "中掌舵中国的轮船。

中国任何反对声音都被扼杀了，政权的舆论宣传在官方媒体上庆祝回到了中国历史曾经的皇帝黄金时代，那时皇帝的职权不受限制。中国国家元首今天走到主席台上，手握宪法。据习近平称："我宣誓，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于国家和人民，认真履行职责，廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家而努力奋斗。"

该报道称，习近平经常把自己描绘成伟大舵手，准备带领中国这艘船通过国际关系中的 "波涛汹涌"。

作为世界第二大经济体的领导人，习近平面临的挑战仍然很多，包括增长放缓、出生率下降、房地产行业的困难以及需要改善中国国际形象。中国与美国的关系处于几十年来的最低点，存在众多争端，从台湾到维吾尔族穆斯林人权，更不用说技术方面的竞争了。

习近平本周谴责 "以美国为首的西方国家 "实施的 "针对中国的遏制、包围和打压政策"，这 "导致中国的发展面临前所未有的挑战"。

习近平再次当选国家最高领导人，标志着他在政治上取得了非凡的进展，在此期间，他从一个鲜为人知的政治领导人变成了共产党政权以来最强大的中国领导人。几十年来，中华人民共和国在创始人毛泽东统治时期（1949-1976年）因政治混乱和个人崇拜曾伤痕累累，也曾推动集体领导。

连任的国家主席今年已经70多岁，如果在此期间没有可靠的继任者出现，习近平甚至有可能将任期再延长5年。

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