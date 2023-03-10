习近平第三任期追求大国地位，权力比肩毛泽东

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习近平3月10日星期五在全国人大全体会议上，获得中国国家主席的第三个五年任期。没有一人反对，也没有一人弃权，习近平全票当选中国国家主席、中共中央军事委员会主席，要权力比肩毛泽东。

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今年69岁的习近平去年秋天打破常规获得中共中央总书记的第三个任期，如今又史无先例地获得第三个国家元首任期。《华尔街日报》引述分析人士称，习近平在未来五年将采取大胆行动定义他的政治遗产，就是追求他眼中中国作为大国应有的地位，并将严防美国。

国际投资人虽然迫切希望中国在疫情后能恢复经济增长，能采取缓解地缘政治紧张局势的措施，不过，纽约时报报导，习近平已发出信号，即使寻求恢复经济，他也准备反击美国对中国企业的制裁和限制，以及美国在亚洲不断扩大的军事部署。

联合网强调，今年将中国军费增加7.2%，习近平还宣称，中国面临美国及其盟友的全方位遏制、围堵、打压，强调中国需要摆脱对西方技术和专业知识的依赖，并加强对粮食和能源安全风险的防范。报导引述政治大学国际关系研究中心副主任寇健文分析说，新的领导政府面临着他们认为不安全的国内外环境，所以在采取措施集中权力，而不是放开权力。

《南华早报》引述分析人士指出，对习近平来说，现在是一个关键时期，因为他需要让中国重新走上经济增长的道路，让世界相信中国独特的治理和发展模式是可行的，并最终超越美国。

德国之声分析，随着习近平第三个任期展开，中国经济也正面临庞大阻力，从成长趋缓、房地产行业陷入困境到出生率下降，都是有待解决的问题。此外，中美关系正处于数十年来低谷，这两大经济体从人权、贸易到科技等面向，都充满分歧与争执。

报导引述新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮分析，习近平第三任期的首要任务，就是振兴中国停滞不前的经济、开辟一条科技自立自强的路、为台海紧张局势加剧做准备，以及加强维护中国国安。其中，最大挑战仍然是中国和美国之间的紧张局势。

分析称，习近平拚“历史定位”，想超越毛泽东、邓小平。吴木銮表示，相较邓小平的政策是让人们先富起来，从西方学习所有的最佳做法。现在，习近平的意识形态是反西方，是社会主义制度。

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