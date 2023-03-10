华日：习近平今启国家主席第三任期称严防美国

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中国领导人习近平今天获得前无先例的第三个国家元首任期，完成向他主政第二个10年的过渡，与此同时，习近平试图再次展现他本人作为全球政治家的地位，在中美竞争日益激烈之际引领中国。

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据华尔街日报今天署名报道称，周五，中国人大程序性地正式授予习近平五年国家主席任期，习近平因此将成为自1949年中共胜利以来中国在位时间最长的国家元首。他的再次当选获得了在北京参加人大会议的2,900多名人大代表的一致通过。这位69岁的老人去年秋天打破常规第三次担任中共中央总书记。

习近平的权力主要来自他作为中国共产党和军队领导人的角色，但他利用基本上是象征性的国家主席身份，将自己塑造成中国面向世界的代言人，对外推行强硬的外交政策，以追求他眼中中国作为大国应有的地位。

据熟悉习近平想法的知情人士说，习近平对中美关系的看法越来越悲观，他认为，美国方面有关这两个超级大国之间潜在冲突的言论最终可能被证明是一个“自我实现的预言”。本周早些时候，在一次政协会议上发表讲话时，习近平罕见地直接批评美国政策，指责以美国为首的西方国家遏制中国。第二天，中国外交部长秦刚在一场记者会上警告说，如果美方不改弦更张，“必然陷入冲突对抗”。

习近平在他的第三个任期内面临严峻挑战，特别是在中国以外。由于疫情的原因，习近平有两年多一直待在国内，去年秋季才结束这种近乎自我隔离的状态，然而在他恢复出访时，世界已经对中国的利益抱持更大的敌意，这在很大程度上是由于美国的动作。美国已联合欧洲和亚洲的盟友，限制中国获得关键技术，并在俄罗斯入侵乌克兰后就中国继续支持俄方一事施压。

据该报道，习近平一直都在逐步为中美对抗做准备。中国官员制定2022年经济目标时，习近平告诉他们，要确保中国的GDP增速超过美国，以此来证明中国的一党制比美国的民主制度更优越。2022年中国GDP增速为3%，看来是高于美国的2.1%。习近平还加强了中国的军事力量，并加快了核武库的扩张，以防美国压制中国。

中国官员和外交官说，如果没有习近平的明确指示，他们不能与美国对等官员讨论任何重大问题。一位前中国高级外交官说，在目前的环境下，很少有高级官员愿意在与美国人合影时微笑。

习近平本周对美国的抨击有助于转移人们对他在国内面临的诸多挑战的关注，包括经济增长乏力，以及严格的新冠防疫措施突然转向所带来的政治后果。不过，除非发生全面的金融危机或其他类似灾难，否则他在国内的地位似乎是安全的。

据华尔街日报称，习近平对美国的抨击没有出现在官方的英文报道中。

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