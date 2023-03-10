太平洋密克罗尼西亚传弃中投台 总统公开指控北京威胁贿赂 中国驳斥

密克罗尼西亚联邦/中国/台湾

太平洋密岛国克罗尼西亚称正在谈判将关系从北京转向台湾。根据法新社今天取得的劲爆信件内容，密克罗尼西亚总统帕努埃洛致函国会，公开指控中国贿赂、骚扰与发动「政治作战」。帕努埃洛任期仅剩2个月，他坦言深知这封信可能为自己与家人带来人身危险，但他称为了守护国家的主权与利益，甘冒这样的风险。中国方面驳斥帕努埃洛的指控。

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据路透社今天报道称，太平洋岛国密克罗尼西亚即将卸任的总统在一封信中表示，密克罗尼西亚联邦在 2 月份与台湾举行了接触，讨论在对中国感到不满，改变外交关系。

美国和中国在太平洋岛屿的安全影响力问题上的紧张关系正在升级，密克罗尼西亚联邦总统戴维·帕努埃洛 (David Panuelo) 是对中国试图达成 10 国安全和贸易协定的主要批评者。

选举官员证实，帕努埃洛在周二的全国民意调查中失去了席位。

在路透社看到的致各州州长的一封信中，帕努埃洛说他在 2 月会见了台湾外交部长吴钊燮，讨论转换外交承认的问题。

“我对吴外长坦诚相告；我们预计我们需要注资大约 5000 万美元来满足该国未来的需求。如果我们与台湾建交，我们可以而且将会在三年内收到这笔钱。”

路透社说，密克罗尼西亚联邦总统办公室发言人拒绝置评。

台湾外交部表示无法评论与其他国家的接触，但相对于中国的口头承诺，台湾一直坚持“务实外交，互惠互利，台湾可以帮助的精神。“未来，台湾愿意借鉴台湾模式，协助密克罗尼西亚的发展，造福密克罗尼西亚人民福祉，尊重并欢迎两国关系的发展。”

帕努埃洛的信日期为 3 月 9 日，最先由 The Diplomat 报道。在信中，帕努埃洛指责中国发动“政治战”，并贿赂他的政府官员。据帕努埃洛写道，他曾阻止任命中国选择的新大使，因为此人有安全和海外警察行动的背景。

帕努埃洛表示，中国前任大使曾敦促一名官员签署中国与密克罗尼西亚联邦之间的谅解备忘录。

中国外交部发言人毛宁在北京表示，她注意到有关帕努埃洛信件的报道，并称“对中国的污蔑和指责完全不符合事实”。她补充说，无论密克罗尼西亚联邦谁执政，中国都将“在一个中国原则的基础上”坚持相互尊重、平等互利的原则，指的是中国认为它和台湾都属于“一个中国” .

据路透社，北京和台湾有在太平洋岛屿上竞争的历史，台湾 14 个外交盟友中有四个位于太平洋岛屿。在中国提出援助后，基里巴斯和所罗门群岛这两个太平洋岛国于 2019 年与民主统治的台湾断绝了外交关系。

密克罗尼西亚联邦的正式选举结果将于周五晚些时候公布。

根据法新社今天取得的劲爆信件内容，密克罗尼西亚总统帕努埃洛致函国会，指控中国贿赂、骚扰与发动「政治作战」。

即将卸任的帕努埃洛（David Panuelo）向主要国会议员示警，「简而言之，我们正在目睹政治战争在我国上演」，他详述中国从事间谍活动、威迫利诱政府官员的手段，并称他的人身安全受到「直接威胁」。

据中央社引述“外交家”（The Diplomat）杂志今天消息，密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）总统帕努埃洛（David Panuelo）近日致函给该国国会与高层官员，建议密克罗尼西亚联邦转与台湾建交。密国7日甫举行大选，帕努埃洛任期仅剩2个月，他坦言深知这封信可能为自己与家人带来人身危险，但他为了守护国家的主权与利益，甘冒这样的风险。

据帕努埃洛在信中详述中国威迫利诱密国官员的手段，他举出3个明显的案例，首先是中国内定派驻密克罗尼西亚的吴姓大使，其工作任务就是让密国脱离美日澳等传统盟友伙伴，他知道此事后，拒绝了吴姓大使的任命案，但中国正在等候密国新总统上台批准这项人事。

帕努埃洛在第2个举例中惊爆，他去年7月到斐济参加太平洋岛屿论坛时，遭到2名中国男子跟踪，他后来很惊讶地发现，这2人不仅都是中国大使馆的人，其中1位还是解放军情报员，显示“我的人身安全受到以官方身份行事的中国官员直接威胁”。

帕努埃洛举的第3个例子是，在第二届“中国－太平洋岛国对话”时，他明确告诉中国，密国不会派代表参加，中国竟找了1位密国平民，在会中宣称该人士就是密国的官方代表，“中国开创先例，在密国政府不知情或未批准状况下，让平民参加国际会议代表我们的国家”。

帕努埃洛提到中国侵门踏户的情况还包括，派遣探勘船到密国专属经济海域，当密国派海巡船去了解，反受到中国警告。

据帕努埃洛说，他知道称密国高官收受中国贿赂是个严重指控，但若密国高官就任后或与中国大使馆官员见面后，收到来自中国的一大包装着现金的信封，他不知该用什么其他词汇加以形容，此现象使很多密国官员面对主权遭矮化时，选择噤声或甚至会帮中国讲话。

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