工会人邓燕娥回港探狱中丈夫李卓人后被捕 国安警指涉勾结外国势力

香港/政治

小图为当年邓燕娥为丈夫李卓人助选情况, 两位职工盟主将一个还柙候审, 一个被捕 2023年3月10日

曾任现已解散的香港职工会联盟总干事的邓燕娥，由英国返港探望在狱中跌伤的丈夫李卓人后，昨(9日)午在监狱外被警方国安处人员拘捕，指她涉嫌触犯《港区国安法》下的「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」，经过通宵扣查后，今日中午前仍未获得释放。关注香港的海外团体指，事件反映中共在港代表不尊重推动工会和公民权利的人，并继续打压人权和重覆拘捕制造恐惧的循环，呼舆当地政府争取邓获得释放。

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邓燕娥与李卓人是香港着名的工运夫妻，在港府以不同理由大事拘捕民主派人士后的2021年秋天离港赴英。约一个月前，以前香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)主席而被控「煽动他人颠覆国家政权」罪的李卓人，在监狱还柙期间不慎跌倒以致手腕骨折，他曾向探望的友人表示，伤势不严重，着大家放心。邓燕娥知悉事件后，于本月初返港，多次探望丈夫，原订今天飞回英国，岂料昨早前往赤柱监狱探视后，中午时分於监狱外被捕。警方先后将她带往警署查问及到其家中搜证，离开时带着一个行李箱。

从事工运四十年的邓燕娥，前年离港前是当时已停止运作的亚洲专讯资料研究中心(亚专)董事。亲京媒体《大公报》当时报道「亚专」及主事人陈敬慈和邓燕娥，文中提及有人收受美西方资金，充当「外国代理人」，并涉嫌组织「黑暴」及其他「反中乱港」。不过，「亚专」随后以《澄清失实报导声明》为题在脸书发文，强调该会「不从属于任何本地或海外机构，完全是独立运作」，成立数十年来，在港服务亚洲工友，「但好景不常，我们越来越感受到在香港运作的压力」，决定当月(9月)底停止运作及不再接受捐款，但会另觅其他地方继续工作。该会脸书其後公布，已在韩国注册及营运。

另外，《明报》今日引述「亚专」周年申报表指出，邓燕娥去年仍是「亚专」的公司秘书及董事，而其财务报表显示，中心前年接获921.8万港元(下同，折合约110.8欧元)的国际资助或捐款，有关机构包括获美国国家民主基金会拨款的「美国团结中心」约323万元丶瑞士团结基金会约276万丶挪威发展合作署约105万，以及法国天主教反饥饿与发展委员会41.8万等。

在英国的关注香港事务团体「香港监察」(Hong Kong Watch)在推特表示，警方在国际妇女节翌日拘捕邓燕娥，显示中共在港「内奸」鲜少尊重工会丶公民及政治权利的推动者，而拨款多多的国安警将继续打压人权和制造拘捕与恐惧的循环。团体呼吁英国及其他政府向当局施压，令邓燕娥获释，并促请港府尊重劳工权利丶听从联合国意见，废除国安法。

而在美国的香港自由委员会基金认同香港监察的意见，并指如此打击这对「香港工人阶级之声」夫妻，揭露中共对民众维权的不安。

现年65岁的邓燕娥，1982年在基督教工业委员会工作，与在该会工作的李卓人相识相恋并共结连理，继续并肩为工人争取权益，在职工盟於1990年成立后五年，出任职工盟总干事，而李卓人则出任职工盟秘书长丶总干事等职。及至2011年卸任总干事一职后，她先后继续出任全球家务工人联会国际秘书和国际家务工联会秘书长。

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