廿九年来首次 香港天主教区主教任内访京 周守仁称当桥梁

香港/天主教

在中梵签订主教任命临时协议四年後，中港亦迎来两地天主教教区主教暌违29年的会晤。香港教区主教周守仁应北京教区主教李山邀请，将于下月17日访问北京五日。周表示，此行将延续香港教区桥梁角色任务，促进双方接触与交流，以增进了解。评论认为，这是中方释出善意及保持沟通之举。

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天主教香港教区昨（9日）午公布，教区主教周守仁丶辅理主教夏志诚及副主教蔡惠民神父将应邀访问北京。公布称，有关邀请在去年收到，但没有交代更具体的时间，只是说，「本着主内兄弟情谊」，於去年底接受邀请。

四人中，周守仁不算保守派，而夏志诚则被视为较开明及同情争取民主运动，他2020年仍有出席曾帮助反修例运动人士的教会主办的祈祷会，指香港社会由反国教，走到2014年的雨伞运动，再到2019年的反修例运动，担心香港社会勇气不再，只剩不安，寄语港人在失望中不能绝望。

研究当代中国政教关系的中文大学崇基学院神学院邢福增教授向宗教媒体《时代论坛》指出，自胡振中枢机1994年访京后，未有香港教区主教任内访京，而今次虽不像胡枢机那次般由宗教局邀请，规格较低，但李山主教是现任中国天主教爱国会主席，故周守仁此行，某程度上亦是香港教区与爱国会的接触。

他又说，香港教区新闻稿的写法，把是次交流局限于宗教层面，但值得关注的是，届时香港教区访问团会否「顺便」会见统战部或中国政府官员，他认为是有可能的，但不知会否成事或公布。

根据教区行程，周守仁一行会接触当地其他主教丶神职丶教友及「(中国)内地负责宗教事务的相关单位」等。另据《公教报》报道，周守仁还会到当地教堂主持感恩祭。

翻查纪录，中梵关系紧张时，中港天主教教会仍有沟通，例如胡振中枢机便曾分别于1985年和1994年两度访京，获宗教及主管港澳事务的官员接见。其後的三任香港教区主教陈日君丶汤汉和杨鸣章均未曾以主教身分正式访京。

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